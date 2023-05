Ústečtí basketbalisté sestřelili na domácí palubovce Pardubice 93:85 a ve čtvrtfinálové sérii vedou 2:1 na zápasy. Pokud využijí výhodu domácího prostředí i zítra, vypracují si postupový mečbol.

Závěr zápasu proti Pardubicím a oslavy ústeckých basketbalistů | Video: Deník/Daniel Brzák

Až v čase 5:12 propadla pardubickou obroučkou střela Krise Martina, první po celé řadě nepřesných. Do té doby hrozivé skóre 0:13 však Ústí nepoložilo. Jako by to trenér domácích Jan Šotnar snad i plánoval. První ústecké body totiž zaznamenal Američan, který začal trochu nečekaně mimo základní pětku, jenže nakonec nasázel 17 bodů a stal se nejlepším domácím střelcem. Za bezkonkurenčním duem Hicks (26) - Svejcar (23).

Když tři minuty před koncem zápasu po zisku Pecky, který ho vyslal do sóla, definitivně zlomil odpor Pardubic a hala vybuchla nadšením, s tradičním americkým entuziasmem si vychutnával jásot tribun a hecoval je k ještě většímu ryku. Marné byly time-outy hostujícího kouče Repeši či jakékoliv jiné pokusy Pardubic zastavit rozjetý ústecký expres.

"Kdybychom před poločasem udrželi větší vedení, možná to mohlo být jiné. Nicméně do druhého poločasu nastoupíme tak, že Ústí dovolíme chytit delší bodovou sérií a je to pak strašně těžké zastavovat Američany, kteří jsou schopní skórovat téměř z každé pozice," věděl moc dobře o jednom z kamenů úrazu i pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral. Ani jeho 17 bodů nakonec Bekse nestačilo.

"Do zápasu jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli, dostali jsme za první čtvrtinu 12 bodů, jenže za zbylé tři čtvrtky dalších 80, a s tím se nedá vyhrát skoro nikde, natož v play-off. Klíčem byla naše obrana, přes níž dával soupeř hrozně jednoduché koše. I my se na některé koše hrozně nadřeme, a pak už si v útoku každý dělá co chce a volíme špatné střelecké pozice, ale celé to vychází z obrany," krčil zklamaně rameny.

Ústí zlomilo svého soka na startu druhé půle. V závěru té první mocně dotahovalo, šestnáctibodová šňůra, která poslal Severočechy do vedení 59:48, a to už Sluneta nepustila. "Začali jsme hrůzostrašně, prohrávali jsme 0:13, hlavami jsme možná byli ještě v Pardubicích v tom druhém zápase. Naštěstí jsme využili toho, co nás doma zdobí, a sice faktu, že si hrozně věříme na domácí palubovce a i přes nepříznivý začátek jsme to naší bojovností otočili. Dostali jsme se k naší hře, myslím, že Pardubice chvílemi opravdu nevěděly, jak nás zastavit, jelikož některé protiútoky byly vážně rychlé. Nastříleli jsme znovu 93 bodů, což svědčí o tom, že se nakonec zvedla i naše produktivita, ale klíč byl v defenzivě. Vrátili jsme se k obraně, kterou jsme hráli ve druhém zápase v Pardubicích, v tom musíme pokračovat i v dalších utkáních," líčil šťastný trenér domácích Jan Šotnar.

Ten tentokrát rozdělil minutáž mezi deset hráčů, Svejcar s Peckou přesto odehráli přes 30 minut. "Je to stejné, jako po prvním zápase série. My jsme si řekli, že se dnes nebudeme na nic šetřit, bylo to pro nás důležité utkání a chtěli jsme ho vyhrát i za cenu, že by pět hráčů hrálo čtyřicet minut. Nějaké síly jsme sice ušetřili, ale není to ono. Jsem ale strašně rád za minuty Haiblíka, Maděry, Heinzla a dalších kluků, kteří svými výkony pomáhají té základní pětce a dnes přinesli energii do obrany," vylíčil ústecký lodivod.

"Myslím, že pokud zítra nezaspíme začátek, bude se nám hrát daleko lépe. Dnes měly Pardubice šanci, kdyby udrželi hlavy v klidu a nenechali nás dostat do zápasu, tak by se nám vracelo daleko hůř. Po výhře se ale lépe regeneruje, takže sice jsme dnes zbití, ale vrátíme se s vůlí vyhrát třetí utkání, víme, že to může být klíčové, protože vedení 3:1 v sérii už by bylo opravdu skvělé," dodal.

Zítřejší duel odstartuje ve Sportcentru Sluneta v 18 hodin a je víc než jisté, že domácí v něm požene zaplněná hala, jelikož basketbal může letos ukojit hlad sportovních fanoušků v jinak bídném roce pro krajské město.

Basketbal, Kooperativa NBL, čtvrtfinále, 3. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice 93:85 (12:24 41:45 68:64)

Ústí: Hicks 26, Svejcar 23, Martin 17, Pecka 16, Johnson 7, Nábělek a Heinzl po 2.

Pardubice: Dickerson 28, Vyoral 17, Pekárek a Štěrba po 8, Neal 6, Čolak, Potoček a Rikič všichni po 5, Švrdlík 3.

Trojky: 25/7 – 19/6. Trestné hody: 27/20 – 17/12. Doskoky: 32 - 27. Osobní chyby: 20 - 24. Diváci: 940.

Stav série: 2:1.