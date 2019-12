„Do Ústí jsme se přijeli poprat o postup z prvního místa, což se nám nakonec nepovedlo a končíme druzí. Přesto máme z postupu radost a těšíme se na dalšího soupeře,“ pronesl po utkání trenér Děčína Tomáš Grepl. „Celou dobu jsme tahali za kratší konec. Naše obrana byla velice špatná, nedokázali jsme zacpat podkošový prostor, což je naší bolestí v posledních zápasech.“

Do bitvy o první místo nastoupilo hodně mladíků. Domácí nechali odpočívat svého klíčového muže Houšku, jenž léčí lehkou virózu, v průběhu zápasu si kvůli lehčímu zranění řekl o střídání také Svejcar. Poprvé se v děčínském dresu představila zkušená posila Vukosavljević. 36letému srbskému pivotovi se však debut příliš nevydařil. Pod košem totiž kraloval jeho krajan v ústeckých službách Čampara, na kterém si Vukosavljević udělal už ve 22. minutě čtyři fauly. Čampara získal čtrnáct doskoků a k tomu přidal 17 bodů. Double-double předvedl i Autrey z Děčína (18 bodů, 10 doskoků). Střelcem zápasu byl s 19 body hostující Pomikálek.

Oba rivalové se přetahovali o každý bod, Ústí ale bylo po většinu zápasu ve vedení. Po vyrovnané první půli (42:39) šla Sluneta do mírného trháku a po třetí čtvrtce vedla 65:59. Nakonec i potřetí v sezoně derby těsně ovládla.

„Všude se říkalo, že proti sobě nastupují dva týmy, které už mají jistý postup a že o nic nepůjde, ale to není pravda. Každý chce pořád vyhrávat, navíc je to derby a to se nedá vypustit. My jsme byli po celé utkání v plusu a pořád jsme drželi nějaký náskok vyjma prostředku druhé čtvrtiny, kdy šel Děčín na chvilku přes nás, ale my to dokázali ustát,“ potěšilo trenéra vítězného Ústí Antonína Pištěckého, který po utkání vyzdvihl výkon Ljubomira Čampary.

„Udělal obrovské množství práce v podkošovém prostoru. Osm útočných doskoků z našich patnácti je úžasné číslo, snažíme se ho využívat víc a víc. Jeho potenciál je obrovský, stále to není úplně ideální. Hlavní důvod, proč jsme dnes zápas zvládli, je 15 útočných doskoků,“ upozornil Pištěcký.

"Přijeli jsme sem uspět a urvat první příčku, ale bohužel se nám to nepovedlo. Strašně se trápíme v obraně, vždycky někdo někde zaspí, asi si nejsme úplně jistí v těch rotacích, zkrátka pokaždé někde zůstane volný střelec. Musíme na tom dál pracovat a dřít v tréninku. Co se týče útoku, musíme prostě dávat střely. My dřeme, 40 minut se snažíme, ale pak prostě nedáme koš. Ústí nechává některé naše hráče úmyslně střílet, ale my toho nedokážeme využít. Špatné byly i naše šestky, včetně těch mých," pravil po utkání zklamaný rozehrávač hostů Lukáš Feštr.

"Já si myslím, že zápas nám vyhrála naše energie, protože všichni hráči do toho dali své maximum. Trochu nám vázl obranný doskok, kde nám Děčín svou aktivitou působil velké problémy, ale i my jsme měli díky Ljubomirovi Čamparovi v tomto ohledu dobrá čísla. Na konci zápasu nám padly některé důležité střely, které nám pomohly k tomu zápas vyhrát," kontroval domácí mladík Johan Haiblík.

Poslední zápas základní skupiny sehrají ústečtí basketbalisté na domácí palubovce ve středu 18.12. proti Grazu.

BASKETBAL, ALPE ADRIA CUP, 5. KOLO, ZÁKLADNÍ SKUPINA:

SLUNETA Ústí nad Labem - ARMEX Děčín 76:72 (22:20, 42:39, 65:59)

Ústí: Čampara 17, Brown 15, Pecka 12, Svejcar 10, Bažant a Karlovský 7, Haiblík 5, David 3, Fait a Šotnar 0

Děčín: Pomikálek 19, Autrey 18, Ježek 8, Feštr a Vukosavljevič 6, Žikla 5, Kroutil 4, Carlson, Šiška a Skalička 2, Bobek 0

Trojky: 25/9 - 27/9. TH: 19/11 - 19/11. Doskoky: 46 - 35. Diváci: 720.



Pořadí ve skupině kolo před koncem: 1. Ústí nad Labem, 2. Děčín, 3. Osijek, 4. Graz