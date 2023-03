Tentokrát to ústeckým basketbalistům nevyšlo. Třetí domácí výhry v řadě v jediném týdnu se nedočkali, osudnou se jim stala špatná obrana. Lídrovi z Brna zaslouženě podlehli 93:109.

Sluneta Ústí - Brno, KNBL nadstavba 2022/2023. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Pro Slunetu to byl opravdu týden jako v NBA. Série domácích zápasů, vysoké výsledky, z nichž každý obsahoval minimálně jednu stovku. Tentokrát ovšem napadala do domácí obroučky, na což soubor trenéra Jana Šotnara nedokázal odpovědět.

Rozuzlení přišlo už v první čtvrtině, kterou Ústí prohrálo o sedm bodů, v poločase už to bylo o dvanáct, a tuto ztrátu pak Severočeši marně dotahovali po zbytek utkání. Nedařilo se jim ubránit téměř žádný útok soupeře, který střílel s nebývalou přesností (mj. 75% za dva body).

Slunetě tak nepomohl ani minimální počet ztrát (9), Brno jich udělalo ještě méně (7), navíc předvedlo neskutečných 24 asistencí! To dokumentovalo výborný výkon ústeckého soka a ukázalo, že Moravané vedou ligu zcela po právu.

„Gratulace do Brna k zaslouženému vítězství. Z naší strany to dnes byla opět tristní obrana, ale hosté letos hrají na vysoké úrovni a předvádějí krásný basketbal. Dnes byli lepším týmem," potvrdil jeden z domácích rozehrávačů Martin Nábělek.

„Velká gratulace Brnu, klobouk dolů před výkonem na útočné polovině," souhlasil Jan Šotnar. "My jsme bojovali a nevzdali jsme to, ačkoliv ten výsledek je pro nás krutý. Ale hrát proti Brnu v takové formě, kdy i někteří hráči, kteří občas některé střely nedávají, tak dnes proměňovali, byly tam asi tři střely o desku…," krčil rameny.

"Spíš to hodnotím tak, že bych pogratuloval Brnu a pro nás to je krásný obraz toho, co nás čeká v sobotu ve Final 4 poháru," odkázal ústecký kouč na blížící se odvetu, která bude mít ještě důležitější rozměr. "O hodně líp se na to připravíme, a myslím, že i hráči budou o dost víc namotivovaní, protože Brno nám dnes nakopalo zadky a zaslouženě vyhrálo. Ale my nemáme hlavy dole. Kluci bojovali, jsem rád že zůstali i fanoušci až do konce utkání, a že povzbuzovali i hráče z lavičky což po nás bylo důležité.“

Alespoň malou náplastí byl pro ústecké publikum moment ze závěru zápasu, kdy první body v nejvyšší soutěži zaznamenal 17letý odchovanec klubu Jan Žalud, který trefil přesnou trojku.

Slunetu nyní, kromě Final 4, čekají dva ligové zápasy venku (Kolín a derby v Děčíně), doma se představí až 26. března, kdy bude hostit Pardubice.

Basketbal, Kooperativa NBL, nadstavba 7. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - Basket Brno 93:109 (24:31, 48:60, 75:89)

Ústí: Svejcar a Pecka po 18, Dailey 17, Hicks 11, Nábělek 9, Johnson 7, Karlovský a Martin po 4, Žalud 3, Haiblík 2

Brno: Půlpán a Puršl po 19, Bálint a Chatman po 16, Culpepper 13, Djuricic 11, Krakovič 6, Křivánek 5, Nečas a Dáňa 2

Trojky: 22/5 – 23/9. Trestné hody: 24/22 – 15/12. Doskoky: 31- 32. Osobní chyby: 17 - 24. Diváci: 1 061.