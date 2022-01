Tomáš Grepl (trenér Děčína): „Třetí čtvrtina byla výborná, trefili jsme se z venku, v 75% celého zápasu bylo naše procento střelby tragické a ve čtvrté čtvrtině jsme na to nedokázali navázat a obrovsky nám chyběl Prahl, který musel odcestovat z rodinných důvodů. A v tu chvíli, kdy jsme chtěli urvat zápas pro nás, nám chyběla hra ve vymezeném území. Pak samozřejmě faktor Lamb Autrey, který se nebojí vzít koncovky na sebe a tentokrát mu to vyšlo. My chceme chodit na útočný doskok vždycky, tím, že se nám nedařila střelba z dálky, tak jsme v poločas kladli důraz právě na útočný doskok. My máme v letošní sezóny obrovský problémy ať už to je zdraví nebo jiné záležitosti a tím, že jsme museli začít vyměňovat hráče, tak se nám povedlo přivést za stejný peníz daleko vyšší kvalitu a tým, jak si postupně sedal, tak se zlepšovaly i výkony, pomohlo nám k tomu trochu šťastné vítězství v Brně a teď jsme mohli hrát s kýmkoli. O to víc ta dnešní prohra bolí, protože za ty výkony by si hráči zasloužili A1, ale za tu první polovinu soutěže asi spíš ne.“

Amazing! Strhující bitvu o postup rozhodli pro Ústí Američané

Honza Šotnar (trenér SLUNETY): „Nevím, co se nám podařilo zlepšit do poslední čtvrtiny, ale do zápasu jsme šli s tím, že chceme mít pohlídanou transition defense, což se podařilo skvěle. Ve třetí čtvrtině jsme od toho upustili, nechali hrát Děčín jeho hru, začali běhat, bláznit, trefovat těžké střely. Myslím, že náš plán byl dobrý, první poločas vycházel, druhý poločas jsme od toho bohužel upustili. Doskok nás trápí celou sezónu, ale nějakým speciálním způsobem jsme se na to nepřipravovali, chtěli jsme se soustředit na transition defense a obranu. Odnáším si jen skvělé pocity, bylo to neskutečné, hráči bojovali, toto vítězství pro nás má cenu zlata, protože kdybychom prohráli, hrajeme skupinu A2 a ještě je to v derby s takovouto kulisou. Nevím, kde je můj druhý nejlepší zápas, ale je někde hodně hluboko pod tímto.“

Ondřej Šiška (hráč Děčína): „Zklamání je určitě veliké, sezóna pro nás samozřejmě nekončí, i když to teď bude hodně hořké, musíme se nastavit tak, že se do play-off chceme dostat na co nejlepším místě. Ústí hrálo opravdu skvěle, byli na nás výborně připraveni, nedali nám ani jeden koš zadarmo, vyhráli dnes zaslouženě, vyhrál ten lepší.“

Zastaví Sluneta rozjetý děčínský expres? Derby o všechno rozhodne, kdo postoupí

Ladislav Pecka (hráč SLUNETY): „Bylo to zase klasické derby, boj až do poslední minuty a asi jsme měli štěstí a diváci byli úžasní, atmosféra byla neskutečná, zase po dlouhé době, což není úplně běžné v této době, takže si toho vážím a vážím si hodně této výhry. Náš největší problém v celé sezóně je právě transition defense, takže jsme věděli, že se na to musíme soustředit víc, ne vždy se to však daří, Děčín dával neskutečný střely. Tím se drželi v zápase, ale štěstí bylo dnes na naší straně.“

Basketbal, KNBL, 22. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK ARMEX Děčín 77:73 (23:18 43:32 53:56)

Body domácí: Autrey 18, Svejcar 17, Johnson 11, Alston 10, Joseph 9, Fait a Pecka po 6

Body hosté: Pomikálek 19, Nichols 16, Svoboda, Kroutil a Osaikhwuwuomwan všichni po 10, Eudy 5, Mach 2.

Trojky: 20/7 – 32/9.Trestné hody: 24/16 – 13/8 Doskoky: 35 - 47 Osobní chyby: 11 - 18 Diváci: 980.