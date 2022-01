Slezané vedli v zápase maximálně o bod, Šotnarův výběr položil základní kámen k úspěchu už v první periodě, kterou vyhrál o deset bodů. Náskok už do konce zápasu nepustil, k výhře ho dotáhly vynikající výkony tria Pecka, Autrey a Johnson.

Americký pivot zaznamenal double-double za 17 bodů 10 doskoků, Autrey přidal 19 bodů, 8 doskoků a 5 asistencí. Nejlepším střelcem byl kapitán Ladislav Pecka, jenž přispěl dvaceti body a devíti doskoky.

„Zápas to nebyl hezký, myslím, že jsme nepředvedli nějaký skvělý výkon, ale Opava se po té devatenáctidenní herní pauze nedostala do rytmu," doplnil hodnocení zápasu Šotnar. „Do zápasu ani jeden tým nevstoupil dobře, nedařilo se ani v útoku, ani v obraně. Naštěstí jsme se od toho dokázali odpíchnout, trefili jsme o pár střel víc než Opava a v druhém poločase by se dalo říci, že jsme to lehce kontrovali, teda až na závěr třetí a začátek čtvrté čtvrtiny," řekl Dalibor Fait z kádru Severočechů.

Opavští propadli především ve střelbě z perimetru, kde trefili jen čtyři z 22 trojkových pokusů, Ústí bylo lepší i na doskoku (44 - 38). Díky cenné výhře nad druhým celkem tabulky získala Sluneta téměř jistotu postupu do nadstavbové skupiny A1, o kterou by jí mohla připravit už jen velice nepříznivá shoda výsledků okolních pronásledovatelů. V dalším kole přivítají Severočeši Brno, start je v sobotu v 18 hodin. Další domácí šňůru pak zakončí úterní duel čtvrtfinále Alpe Adria Cupu proti Levicím a sobotní derby s Děčínem, které bude posledním duelem v základní části.

Basketbal, KNBL:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava 78:65 (19:9, 35:28, 57:41)

Ústí: Pecka 20, Autrey 19, Johnson 17, Joseph 8, Svejcar 7, Fait 6, Alston 1

Opava: Kouřil 16, Gniadek 14, Markusson 12, Šiřina 10, Kvapil 4, Švandrlík 3, Dragoun, Jurečka a Míčka všichni po 2.

Trojky: 28/11 – 22/4. Trestné hody: 13/9 – 15/11. Doskoky: 44 - 27. Diváci: 480.