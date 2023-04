Takhle se bojuje o přímou účast v play-off! Basketbalisté Ústí nad Labem v závěru zlomili nepříznivě se vyvíjející utkání s Kolínem a po výhře 95:93 si zajistili nejhůř páté místo po základní části.

Sluneta Ústí - Kolín, nadstavba KNBL 2022/2023 | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Zápas měl přitom v posledních kolech tradiční průběh. Sluneta zaspala úvod, hned od začátku tak dotahovala místy až jedenáctibodové manko. Vůbec poprvé se do vedení dostala až v samém závěru třetí čtvrtiny, její nejvyšší náskok byl pouze tříbodový, a to až na konci celého zápasu (94:91).

Jinak šlo o vyrovnané utkání, v němž měli domácí navrch pouze ve skórování ze druhých šancí, a to zejména díky lepšímu doskoku, naopak hosté těžili ze ztrát Severočechů a bodovali tak hlavně z rychlých protiútoků. Klíčovou pasáží se stala poslední dvouminutovka, v níž do té doby mlčící Kris Martin trefil těžkou trojku, následně obral o míč Ondřeje Šišku a svými prvními pěti body v zápase poslal Ústí teprve do druhého, ovšem rozhodujícího vedení.

V posledních sekundách sice jednou chyboval z čáry trestného hodu do té doby neomylný Spencer Svejcar, jenž tak nechal Kolínu šest sekund před koncem (95:93) šanci po oddechovém čase srovnat, jenže svěřenci Adama Konvalinky akci vůbec nezakončili a na ústecké lavičce tak propukla obrovská radost z ukončení šestizápasové série porážek.

"Jsem hrozně rád za charakter, který hráči ukázali, protože od prvního útoku, kdy jsme neproměnili tři jasné šance, bylo vidět, že opravdu nejsme v pohodě," radoval se domácí trenér Jan Šotnar. "Ale hráli jsme s neskutečnou bojovností. I přesto, že jsme dostali 93 bodů, jsme tam nechali všechno, Kolín trefoval těžké střely, nevím, kdy naposledy dal třeba Honza Křivánek tolik trojek, ale my jsme vydrželi s hlavami nahoře a byli jsme odměněni vítězstvím, které je hrozně cenné," chválil své svěřence.

ČTVRTFINÁLE PROTI PARDUBICÍM

Ústí si díky této výhře zajistilo nejhůř pátou příčku, navíc už má i jistotu, že jeho soupeřem budou Pardubice. Ty už totiž kvůli horším vzájemným zápasům nemohou předstihnout třetí Děčín. "Víme, že nemůžeme skončit hůř než pátí, ale v posledních dvou utkáních se popereme o 4. místo a výhodu domácího prostředí,“ slíbil Šotnar.

„Bylo to bojovné utkání, důležité utkání pro oba celky, my máme za sebou šňůru porážek, ale jsem na kluky pyšný, protože bojovali po celou dobu," dodal v ohlasech Spencer Svejcar, jenž urval klíčový míč v posledním kolínském útoku.

Sluneta jede v posledních dvou kolech do Ostravy a do Brna, k posunu na čtvrtou příčku však potřebuje dvě vítězství, a zároveň porážky Pardubic v Děčíně i s Nymburkem. Pokud Pardubice jednou vyhrají, nebo Ústí zaznamená jednu porážku, začnou Severočeši čtvrtfinále na palubovce Beksy.

Basketbal, Kooperativa NBL, nadstavba A1:

SLUNETA Ústí nad Labem - GEOSAN Kolín 95:93 (19:26, 44:49, 67:66)

Ústí: Hicks 27, Pecka 24, Svejcar 20, Martin a Haiblík 8, Karlovský 4, Johnson a Heinzl po 2

Pardubice: Odomes 36, Slavinskas 15, Křivánek 11, Číž, Šiška a Novotný všichni po 8, Petráš 4, Mareš 3

Trojky: 17/9 – 26/9. TH: 19/14 – 19/12. Doskoky: 38 32 Osobní chyby: 21 - 21. Diváci: 611.