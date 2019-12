Volejbalová druhá liga pokračovala 15. a 16. kolem. Muži Slovanu Chabařovice doma dvakrát podlehli Domažlicím, ženy vyhrály v Českém Kostelci 3:1, druhý zápas ztratily až v tie-breaku.

Muži přivítali v domácí hale vedoucí celek skupiny Volejbal Domažlice. Chabařovičtí první dva sety prohráli, ve třetím pak svitla naděje. „Třetí set se podařil, bohužel ve čtvrtém to kluci na smeči vyházeli ven a v poli se to nečapalo,“ komentoval výsledek 1:3 chabařovický trenér Karel Kindermann.

Do odpoledního zápasu nastoupil Slovan v pozměněné sestavě ale na západočeský tým nestačil a prohrál 0:3.. „Bylo to hlavně o našich chybách, ne že by nás soupeř převálcoval úplně natvrdo,“ mínil asistent trenéra Jiří Stránský. Chabařovičtí volejbalisté tak zůstali na devátém místě skupiny.

Ženy Slovanu překvapily Červený Kostelec v jeho hale vítězstvím 3:1, pětisetová přetahovaná ve druhém zápase skončila 3:2 pro domácí. Ti tak udrželi druhou příčku, Chabařovice jsou páté.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN