Více než 138 tisíc korun a 2 324 plyšáků se podařilo vybrat organizátorům 7. ročníku charitativního turnaje Lokomotif Cup, který je součástí projektu Góly pro děti. Peníze jdou na pomoc handicapovaným dětem ze Speciální školy na Severní terase.

Organizátoři turnaje předávají výtěžek z akce | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Moc děkujeme všem, kteří se na letošním ročníku našeho projektu podíleli. Byla za tím téměř půlroční příprava, ale stálo to za to. Vidět rozzářené oči dětí, které to v životě neměly vůbec jednoduché, je pro nás tou největší odměnou,“ pochvaloval si po akci předseda pořádajícího oddílu Pavel Přibyl a doplnil, že celkem už projekt vynesl Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP) přes 382 tisíc korun.