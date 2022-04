Za delší konec provazu tahal po většinu části Kolín, který si téměř tři čtvrtiny utkání udržoval mírný náskok. Ten ale nenarostl na víc, než na šest bodů, jedna z klíčových pasáží přišla ve třetí čtvrtině, kdy si nejprve Petráš a posléze i Jelínek připsali čtvrtou osobní chybu a trenér Sodoma se rozhodl je pošetřit do závěrečného dramatu. Kolín bez svých dvou věží rázem ztratil podkošovou převahu, a Sluneta, hnaná znovu výbornými diváky, začala pomalu překlápět misky vah na svou stranu.

To ještě víc rozhicovalo publikum, které nakonec pomohlo dokonat obrat. Ústí houževnatého soka definitivně zlomilo v závěrečných pěti minutách, kdy se poprvé dostalo do vedení, a nakonec je ovládlo 16:8. K úspěchu mu nakonec stačilo být ve vedení pouhých 7 minut a 38 vteřin.

"Obrovská radost a neskutečná poklona hráčům za plnění stanoveného plánu, protože si myslím, že v sezóně nebylo moc týmů, které by dokázaly ubránit Kolín na 63 bodech," měl ihned jasno u hlavním klíči k úspěchu trenér domácích Jan Šotnar. "Na druhou stranu respekt soupeři, který nás dnes zaskočil zónovou obranou, jíž v předchozích utkáních už párkrát použil, ale my se přes ní vždy prosadili. Dnes ji ale hrál praktický celý zápas a dost nás tím trápil. Vsadil všechno na jednu kartu, ale my jsme byli připravení bojovat, navíc, jak už jsem řekl, jsme předvedli skvělou obranu, a díky tomu jsme vyhráli," dodal.

"Je to 3:1, bude těžké to otáčet, ale nesmíme to zabalit, hrajeme doma. K dnešnímu zápasu si myslím, že bych mohl zopakovat to samé, co jsem řekl včera k našemu útoku. Opět máme nízké procento střelby trojek. V obraně bráníme velice slušně, zastavili jsme Ústí, ale zase jim dovolíme nějaké doskoky, z nichž oni bodují. Co je nám platné, že máme trojnásobek útočných doskoků, když to nedokážeme zužitkovat. Musíme to zlomit doma, abychom se sem ještě dokázali vrátit a znovu tady bojovat," kontroval kouč hostů Miroslav Sodoma.

"Myslím, že to byl velice bojovný zápas, proto je tak nízké skóre. My se teď dlouhodoběji trápíme při střelbě za tři body, což byla naše největší zbraň. Kdybychom trefili na začátku některé z těchto střel, možná by to vypadalo jinak. Každopádně je to 3:1, gratuluji Ústí k výhře, ale ještě není nic ztracené," snažil se zůstat pozitivní jeden z hostujících rozehrávačů Robert Rožánek.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, čtvrtfinále, 4. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - Kolín 73:63 (21:24, 36:37, 47:50)

Ústí: Pecka 21, Spencer 18, Autrey 13, Svejcar a Johnson 8, Fait 5, Joseph a Haiblík 0, Karlovský, Wiesner, Gabriel nenastoupili

Kolín: Číž 15, Petráš a Lošonský 13, Mareš 9, Jelínek 7, Rožánek, Novotný a Martin 2, Křivánek 0, Dlugoš, Novák, Merta nenastoupili

Trojky: 32/10 - 29/6. TH: 8/5 - 16/13. Doskoky 37 - 48. Osobní chyby: 17 - 18. Diváci: 1 030.

Stav série: 3:1.