Ani jedenáctibodové vedení ovšem nakonec Ústeckým nestačilo. Poslední čtvrtina se totiž žlutomodrým hrubě nepovedla, pouhých pět nastřílených bodů, oproti 26 inkasovaným, bylo zoufale málo, a Pandy tak padly 71:81.

„Těžká prohra. Myslím, že to vystihuje jedno slovo, a to je disciplinovanost. Ve 4. čtvrtině jsme přestali hrát, udělali jsme z obrany freestyle, každý si řešil clony na hráče bez míče jak chtěl a dostali jsme osm bodů z akce, kterou jsme chtěli bránit určitým způsobem a řešili jsme ji třikrát jinak,“ nechápal ústecký kouč. „Takže za mě jenom nekoncentrovanost a nedisciplinovanost některých hráčů. Dneska jsme měli vyhrát, po 3. čtvrtině to byl náš zápas, o to více tahle prohra bolí. Pokud budeme hrát takhle nedisciplinovaně, tak můžeme hrát někde venku na hřišti, a ne na basketbalových palubovkách,“ zdrbnul své svěřence.

Ústí tak s bilancí čtyř výher a sedmi proher spadlo na 9. příčku mimo skupinu A1. V sobotu hraje derby v Děčíně.

Basketbal, KNBL, 11. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem – Pardubice 71:81 (24:20, 43:41, 66:55)

Ústí: Pecka 14, Martin 13, Hicks a Svejcar po 12, Dailey 7, Johnson 6, Nábělek a Karlovský po 3, Haiblík 1

Nejvíc Pardubice: Pekárek 20, Rikić 16, Vyoral 14, Čolak 11.

Trojky: 18/7 – 22/9. TH: 22/14 – 19/12. Doskoky: 31 – 42. Diváci: 845.