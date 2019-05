Ústecký karatistický oddíl Kamura-ryu shotokan pořádal již 32. ročník Czech open, kam zavítalo sedm set závodníků z celého světa. Diváci si tak mohli prohlédnout nejen evropskou konkurenci, ale i bojovníky z Ománu či Egypta.

„Letošní ročník byl vzhledem k velkému zajmu z předchozích let organizován premiérově jako dvoudenní, což je běžný model mezinárodních soutěží v zahraničí. Jsem velice rád, že i díky podpoře města kraje jsme to mohli aplikovat i zde. Účastníci si to velmi pochvalovali,“ zhodnotil šéftrenér pořádajícího oddílu Martin Leška.

Ze tří stovek startujících v kategoriích juniorů a dospělých nakonec vzešli následující vítězové. Kata žen ovládla Czenge Fabiane (MKT Budapešť), mezi muži dominoval Vitalyi Kuliyk (Mowgly Ukraine). Disciplínu kumite do 60 kg opanoval Dymitro Vakulienko z ukrajinského národního týmu, dalšími šampiony se stali: Jack Barney Gill (kumite muži -67kg a muži OPEN, Farmex Nitra), Andrea Ortenzi (kumite muži -75kg, Guazzaroni Italy), Mitchel Durham (kumite muži -84kg, Farmex Nitra) a Jevgenij Skorobogatovs (muži +84kg, National Latvia).

Nedělní blok nabídl souboje mládežnických reprezentantů do 13 let, kde už se prosadily také ústečtí zástupci. Z pořádající Kamury obsadila 2. místo v kategorii kumite žaček nad 35 kg Lucie Kolankiewiczová. Bronzovou pozici obsadila její oddílová kolegyně, žákyně Aneta Schleiferová Aneta v kumite st. žákyň do 42kg. Další závodníci se umístili těsně pod medailovými pozicemi.

SLAVIL I SPORT UNION

Výborně si vedli i zástupci druhého ústeckého celku Sport Union, který posbíral celkem 15 medailí, hned šest jich bylo zlatých. „Letošní ročník byl dobře obsazen zahraniční konkurencí, nejvíce našich kvalitních soupeřů bylo z Ukrajiny,“ vypočetl trenér Rajchert. „Tradičně jsme posbírali medaile v kumite, zacinkalo to ale i pěknými medailemi v kata žactva,“ dodal kouč, jehož tým tentokrát nenasadil jasné favority. „Podrábský a Martin Drábek si plnili reprezentační povinnosti, Dan Drábek měl výron kotníku, premiérově tak plnil funkci rozhodčího,“ objasnil.

„Letošní ročník se velice vydařil, spokojení byli zejména účastníci, což je nejdůležitější,“ pochvaloval si závěrem Leška. „Pomalu už začínáme připravovat další ročník, který bude pro řadu reprezentací přípravnou soutěží před olympiádou v roce 2020,“ uzavřel hodnocení.