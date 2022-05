Poslední desetiminutovku vyhráli 29:7, závěrečných pět minut ovládli dokonce 20:5, a když Autrey proměnil se závěrečným klaksonem střelu, kterou srovnal na 74:74, našlapaná hala, která hnala své miláčky v závěrečné části prakticky vestoje, doslova explodovala. Elektrizující atmosféra tlačila v prodloužení Šotnarovu bárku do vytouženého bronzového přístavu, jenže Ústeckým sebralo další mazání více než dvacetibodové ztráty až příliš mnoho sil. Nervózní Brňané sice poprvé pohnuli se skóre až po dvou minutách, nakonec ovšem dokázali kritickou situaci ustát a vynutit si rozhodující třetí duel v pondělí na domácí palubovce.

"Mísí se ve mně pozitivní i negativní pocity z tohoto utkání. Negativní z toho, jak jsme do utkání vstoupili. Opět, jako v každém letošním zápase, jsme Brnu dovolili vybudovat si bodový polštář. Pozitivní pak samozřejmě z toho, jak jsme se dokázali do zápasu vrátit. Jinak ale pochopitelně cítím obrovské zklamání, protože před zápasem, a poté i v prodloužení, jsem nám věřil, ale bohužel to nedopadlo. Musíme se dát dohromady a v pondělí zabojovat v posledním zápase," řekl ústecký kouč Jan Šotnar.

"Když prohráváme doma o 20 bodů a dokážeme se takhle vrátit, tak holt nám v závěru nezbyla síla, nestal se zázrak. Rozhodne se v pondělí," pokrčil rameny kapitán Slunety Ladislav Pecka.

To Moravané si vydřené výhry vážili. "Jsme rádi hlavně za vítězství, jelikož jsme zde potřebovali vyhrát. Myslím ale, že celé utkání, až na poslední čtvrtinu, jsme byli lepší. V závěrečné desetiminutovce Sluneta zapnula, my jsme udělali jedenáct strašně velkých ztrát a bohužel jsme došli až do prodloužení. Nejdůležitější ale je, že jsme to zvládli. Strašně se těším na Vodovku na pondělí, doufám, že bude naprosto zaplněná, pro Basket Brno je tohle zápas desetiletí. Věřím, že to bude skvělé," vyjádřil se asistent trenéra vítězů Martin Vaněk.

"Myslím, že tři čtvrtiny jsme byli lepším týmem, plnili jsme to, co jsme si řekli v obraně, bránili jsme velmi dobře, což se odráželo i v útoku. Ve čtvrté čtvrtině nám to ale vůbec nevyšlo. Sluneta se dostala trojkami a rychlými koši do hry a pressinkem na konci, který nám působil problémy a dělali jsme při něm hloupé ztráty, posunula zápas do prodloužení. V tom nám přálo více štěstí, to se holt tentokrát přiklonilo k nám, v prvním zápase zase hrálo pro Ústí. Myslím, že ani třetí zápas nebude o moc jiný, očekávám opět vyrovnanou koncovku, kterou, doufám, překlopíme na naší stranu," doplnil Jakub Nečas.

Baskebal, Kooperativa Národní basketbalová liga, o 3. místo, 2. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - Basket Brno 77:82pp (13:27, 27:45, 45:67, 74:74)

Ústí: Autrey 25, Spencer 22, Joseph a Pecka 10, Svejcar 7, Johnson 3, Fait a Haiblík 0

Brno: Krakovič 16, Mishula 14, Bálint 13, Mickelson a Puršl 10, Nečas 7, Marko 6, Djuričič 4, Körner 2, Křivánek 0

Trojky: 24/5 - 27/9. TH: 24/16 - 18/11. Doskoky: 35 - 53. Osobní chyby: 17 - 19. Diváci: 1 360. Stav série: 1:1.