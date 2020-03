Nejen čtvrtfinálová série, ale také derby. Taková je florbalová bitva mezi Florbal Ústí a Heros Chomutov. Nechybí v ní náboj, důraz ani emoce. Za stavu 1:1 se série stěhuje do Chomutova.

Ten ovládl první zápas v Ústí, byť domácí vedli už 3:1. Pak byl však do konce zápasu vyloučen domácí kapitán David Stummer a ústecký celek jako by se sesypal. Hosté postupně otočili na 4:3 a tento výsledek nakonec udrželi. „Vyloučení Davida Stummera zápas určitě ovlivnilo. Sice jsme v oslabení nedostali gól, ale je to náš klíčový obránce, navíc asi nejzkušenější,“ potvrdil ústecký kouč David Derka.

Ten postrádal kromě Stummera i dalšího elitního beka Miroslava Fořta, jenž je zraněný, i bez nich ale Ústí zvládlo nedělní odvetu, kterou vyhrálo 7:4. „Parádní výkon před skvělou kulisou,“ pochvaloval si nadšený ústecký kouč atmosféru po druhém zápase. Další dva duely jsou na programu o víkendu.

Florbal, I. liga, čtvrtfinále:

1. zápas:

Florbal Ústí – HEROS Florbal Chomutov 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)

Branky: 11. Esterka, 13. Beneš, 20. Pavelka – 6. Štěrba, 32. Štěrba, 46. Štěrba, 47. Novotný.

Rozhodčí: Bališ – Varga. Vyloučení: 5:5 + David Stummer (UST) 5+DKÚ. Využití: 1:0. Diváci: 404.

2. zápas:

Florbal Ústí – HEROS Florbal Chomutov 7:4 (1:0, 4:2, 2:2)

Branky: 20. Fuchsig, 24. Beneš, 32. Peška, 34. Vavruška, 35. Kawulok, 57. Kawulok, 59. Dan Semerád – 24. Hlaváček, 34. Halej, 41. Novotný, 48. Šarša.

Rozhodčí: Dolanský – Sýkora. Vyloučení: 4:3 + Dan Semerád (UST) OS. Využití: 1:1. Diváci: 304.

Stav série: 1:1.

Další zápasy:

14.3., 17.00, Chomutov

15.3., 16.00, Chomutov

případný 5. zápas:

18.3., 19.30, Ústí n. L.