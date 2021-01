Futsalové derby mezi ústeckým Rapidem a teplickým Svarogem mělo být v nejvyšší soutěži jasnou záležitostí. I první poločas tomu nasvědčoval, Svarog ho ovládl 6:1. Jenže nováček se po půli vzepřel a málem dotáhl zdánlivě ztracený duel k remíze. Nakonec ale padl 5:6.

Rapid Ústí n. L. - Svarog Teplice, 1. FUTSAL liga 2020/2021 | Foto: Deník / Karel Pech

Když zvyšoval ve 13. minutě hostující Baran na 5:0 málokdo by asi tušil, že se Teplice budou v závěru třást o tři body. Rapid, který do zápasu nasadil i další dva šestnáctileté odchovance Jiřího a Jaroslava Zápotocké, sice korigoval zásluhou Jelínka, jenže ještě do přestávky vrátil pětigólový náskok Svarogu Salla.