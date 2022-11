FOTO: Brná je podzimním mistrem. Žatecký remízový král vyhrál šestý rozstřel

„Když jsme dodržovali, na čem jsme se dohodli, byl to z naší strany excelentní výkon. Bohužel jsme se znovu nevyhnuli několika zbytečným a dětským chybám, jimiž jsme soupeři darovali góly či velké šance,“ řekl po utkání domácí lodivod Dušan Stíbal. „Jinak ale musím celý tým pochválit. Využili jsme šířky našeho kádru, klobouk dolů před Pavlem Švandou, který z lavičky naskočil místo Dominika Dvořáka a ihned předvedl několik dobrých obranných zákroků, navíc si připsal i gól. Důležité bylo, že oproti jiným zápasům jsme zůstali takřka po celé utkání soustředění, což přineslo své ovoce,“ dodal.

RAPID STÍHACÍ JÍZDU NEDOTÁHL

To svěřenci Martina dlouhého museli kvůli mezinárodnímu tanečnímu festivalu na ústecké Slunetě do azylu do Teplic. Ačkoliv to za stavu 1:5 vypadalo, že Pražané si dokráčí pro klidnou výhru, Severočeši předvedli takřka dokonalé zmrtvýchvstání. Po brance Hajaše v powerplay snížili na rozdíl jediné branky, Sparta ale vzápětí kontrovala a odvezla si výhru 6:4.

„Podali jsme zodpovědnější výkon než v Liberci, což považuji za pozitivní. Sparta předvedla velmi kvalitní výkon, nám se podařilo snížit na nejtěsnější možný rozdíl, ale to bylo z naší strany vše. Soupeř následně potrestal naši chybu gólem do prázdné branky a zaslouženě zvítězil,“ řekl ústecký kouč Martin Dlouhý.

„Myslím, že se nám celkem povedlo Spartě znepříjemnit roli favorita. Určitě stojí za vyzdvihnutí výkon gólmana Klečky, který nás hodně podržel. Teď se musíme maximálně soustředit na důležitý zápas proti Olomouci, který odehrajeme ve středu,“ dodala jedna z opor Rapidu, juniorský reprezentant Jaroslav Zápotocký.

Už dnes, ve středu, hraje Rapid v daleké Olomouci o důležité body proti předposlednímu celku soutěže.

V plném proudu je také krajský přebor, kde má Ústí dva zástupce. Nováček Old School je prozatím na sedmé příčce (2-1-3, 34:23), rezerva Rapidu je s několika dohrávkami k dispozici devátá.