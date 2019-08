Dopoledne nastoupily děti, odpoledne patřilo dospělákům. Medaile předávali společně primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický, starosta města Chabařovice Josef Kusebauch a starostka Řehlovic Jana Princová. Za příkladnou sportovní aktivitu byly veřejně oceněny olympioničky Bedřiška Kulhavá ( Řím 1960) a její dcera Jana Vápeníková (1992,1994. zlatá z MS v r.1993). Hlavní závod - triatlon Long (1,5 plavání, 32 kolo, 10 běh) vyhrál s ohromným náskokem Ondřej Petr v čase 02:20:53.

Po organizační stránce akce neměla chybu. Propozice byly vyvěšeny na facebooku i stránkách pořadatele, doprovodný tým plnil úkoly nejen v centru události, ale i na trati. Zajištěno bylo parkoviště, depo, vyznačení několika tratí, občerstvení závodníků, úschovna zavazadel, šatny a WC, vodní záchranná služba, potápěči, sanitní vůz, moderátor, dokumentaristé, profesionální časomíra, catering, zázemí pro sportovce i diváky, atd. Odpolední terénní triatlon dospělých byl rozdělen podle délky tratě a obtížnosti. Short (0,25 - 11 - 2,5), Middle ( 0,5 - 20 - 5), Long (1,5 - 32 - 10). Každý závod byl dále rozdělen do několika věkových kategorií. Kvadriatlon obsahoval plavání, plavbu na paddleboardu (kajaku), kolo, běh (0,5 - 2 - 20 - 5). Další soutěží byly štafety. Prostě toho bylo tolik, že nejen divákům se někdy zatočila hlava. Odpoledne bylo na startu přes 300 nadšenců, diváků mnohem víc, mnozí přispěchali na poslední chvíli, originálních medailí bylo předáno několik desítek. Akce byla zakončena večerní after party.

Loňské prvenství v prestižním závodě obhájil student UJEP a účastník mnoha těžkých triatlonů Ondřej Petr. Jen doběhl do cíle, už měl několik telefonátů ze školy, proto se omluvil a nečekal na závěrečné vyhodnocení. David Cihlář však stačil na něj prozradit, že v roce 2017 vyhrál na Hawai titul mistra světa, v roce 2018 titul Mistra Evropy. Na bedně stál i starosta města Chabařovice Josef Kusabauch, který ve své věkové kategorii dosáhl na stříbro. Mezi oceněnými byl i Juraj Kilián z Ústí nad Labem, který se chystá s kamarády příští sobotu do Doks na Eurohry. " Podobných akcí mám za sebou dost, ale tenhle triatlon byl skutečně výživný, hlavně kolo bylo těžké. Dlouho jsem už nebyl tak unavený, ale jinak to bylo fajn. Dobře značené, skvělá konkurence, teplo, dobrý salát," s úsměvem komentoval dění u Milady zkušený fešák, který se snažil stříbrnou medaili překousnout. Samozřejmě Jana Vápeníková svou věkovou kategorii vyhrála.

Absolutní vítězové:

Short - Synáček Petr - 00:46:45, Diničová Eva - 00:53:02

Middle - Kolařík Tomáš - 01:20:55, Odlová Hana - 01:37:25

Long - Ondřej Petr - 02:20:53, Praská Vendula - 03:25:51

Kvadriatlon - Šára Pavel - 01:43:34, Klausová Lucie - 02:25:56

AUTOR: MIROSLAV VLACH