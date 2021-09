Severočeši rozhodli o své výhře především ve 2. třetině, kterou vyhráli vysoko 8:1. Třemi body (1+2) režíroval ústeckou jízdu Martin Fuchsig, svěřenci Vladimíra Trčky staršího se mohli spolehnout také hned na tři dvougólové střelce, Jana Pešku, Radka Kužela, Václava Vavrušku a Vojtěcha Esterku.

„Měli jsme slabší vstup do utkání, ale ve druhé třetině se to zvedlo a tam jsme zápas rozhodli,“ hodnotil domácí Ondřej Kawulok. „Pro nás důležité tři body, kterými jsme potvrdili cennou výhru z Karlových Varů, což byl jeden z cílů,“ navázal na jeho slova trenér Florbal Ústí. „Výkon měl ale k mé spokojenosti rozhodně hodně daleko, a to zejména v první a třetí třetině. V úvodu jsme byli oproti soupeři slabší v pohybu a důrazu, v závěru jsme udělali spoustu laciných chyb, z čehož se musíme ponaučit,“ dodal.

Florbal, I. liga, 2. kolo:

Florbal Ústí nad Labem – TJ Znojmo Laufen 11:5 (1:1, 8:1, 2:3)

Branky: 12. Esterka, 24. Semerád, 28. Kužel, 29. Peška, 30. Esterka, 33. Peška, 34. Kawulok, 37. Vavruška, 39. Fuchsig, 44. Kužel, 53. Vavruška – 2. Novák, 33. Procházka, 41. Procházka, 42. Gerža, 44. Šrámek.

Rozhodčí: Monzer – Procházka. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 155.