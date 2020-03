Šlágr 2. hokejbalové ligy – sever vidělo Ústí nad Labem. Domácí Dukla vyzvala jako lídr soutěže druhé Killers Litoměřice.

Hokejbal 2. liga sever - Dukla Ústí (žlutočervení) udolala v dramatickém utkání Killers Litoměřice (modří) 4:3. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

„Čekali jsme vyrovnaný průběh zápasu, ale po dvou třetinách se to vyvíjelo jako jednoznačné utkání. Bohužel pokaždé když vedeme nějakým výraznějším rozdílem myslíme si, že to máme vyhrané a polevíme. Soupeř toho využil, dal ve třetí části tři branky a zápas hodně zdramatizoval. Zaplať pánbůh, že jsme to uhráli,“ líčil po utkání bývalý extraligový útočník Roland Baxa, jenž je ale nyní zraněný.