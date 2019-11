Hokejbalisté ústecké Elby napravili nepovedený minulý víkend. V domácím prostředí udolali Hradec Králové 3:2 i přesto, že už ve 2. minutě prohrávali o dva góly. Dvěma zásahy k tomu přispěl mladý talent Martin Stupka, obětavým zákrokem pak i Lukáš Soukup.

Elba DDM Ústí nad Labem, - Hradec Králové, extraliga 2019/2020. | Foto: Ivana Laiblová/Elba DDM

„Ukázalo se, že tým v sobě sílu má. V týdnu jsme se vrátili k tvrdším tréninkům, zároveň jsme ale hráče přesvědčovali, aby si věřili a vrátili se k výkonům z úvodu sezóny,“ hodnotil asistent kouče Jana Fedáka Miroslav Růžička. „Začali jsme špatně, jako v posledních dvou zápasech, ale dnes jsme se zlepšili a dokázali se vrátit do toho, co máme hrát,“ přidal svůj pohled autor dvou branek Martin Stupka. „Ukázala se vnitřní síla týmu, spousta hráčů si uvědomila, že další bodová ztráta už by nás mohla stát opravdu hodně.“