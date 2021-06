Základní část hokejbalové extraligy mužů míří do finiše. Ústecká Elba zdolala v devátém zápase Letohrad jasně 5:1, díky čemuž jí stačí k jistotě třetího místa před play-off tři, či teoreticky pouze dva body.

Svěřenci Jana Fedáka hosty přehrávali prakticky po celé utkání, na brankáře Nováka vyslali téměř dvojnásobný počet střel, který musel krýt domácí Landt. V závěru první třetiny zlomil odpor houževnatého soka tradiční střelec Martin Stupka, skóre postupně narostlo až na 4:0. O čisté konto připravil domácího brankáře až dvě minuty před koncem Hubálek, poslední slovo měl ale Martin Zdvořáček,

Elbě tak stačí v příštím kole dvoubodový úspěch, tedy výhra v prodloužení, na hřišti Pardubic. Ani porážka by ale Severočechům nevadila, v takovém případě by měli druhý mečbol v posledním kole v domácím prostředí s Mostem.

Ten nevyužil šanci bodově dorovnat Karvinou a vystřídat jí až na páté příčce tabulky a nadále zůstává osmý s dvoubodovým náskokem na Hostivař.

Slezany dotáhl k výhře především Radek Pořízek, který zkompletoval hattrick, a také Lukáš Heczko, jenž zlikvidoval 21 střeleckých pokusů hostů. Střelecké trápení protrhl až ve 42. minutě Krajíček, domácí však přidali při mosteckém risku bez brankáře pojistku do prázdné branky.

Svěřenci Slavomíra Švancary tak zůstávají osmí a v posledních dvou kolech je čeká tuhý boj o play-off.

Hokejbal, extraliga:

Elba DDM Ústí nad Labem – SK Hokejbal Letohrad 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 15. Stupka (Tomáš, Haas), 25. Kučera (Červinka), 32. Vaněk (Tomáš, Stupka), 35. Petr Zdvořáček (Smolík, Bačák), 44. Martin Zdvořáček (Magasanik, Poláček) – 43. Hubálek (Anýž).

Rozhodčí: Musil, Gráca. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 41:21. Hráno bez diváků.

Ústí: Landt (Rechtorik) – Grus, Kučera, Poláček, J. Sedláček, M. Sedláček, Smolík, M. Zdvořáček – Bačák, Červinka (C), Gottfried, Haas, Magasnik, Michajličenko, Stupka, Tomáš, Vaněk, P. Zdvořáček



Karviná – Most 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 10. Stromko (Tóth), 19. Pořízek (Lumír Rosúlek), 40. Pořízek (Tóth, Rosúlek), 45. Pořízek – 42. Krajíček (Drož, Štěpáník)

Rozhodčí: P. Škrobák, M. Škrobák. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 29:22. Hráno bez diváků.

Most: Tyl (Dvořák) – Kastner, Markytán, Pomahač, Rameš – Drenčko, Drož, Hnízdil, Krajíček, Plachý, Singer, Štěpáník