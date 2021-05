Pod výhru Ústí se dvěma přesnými zásahy podepsal mladý odchovanec Martin Stupka, 37 úspěšných zákroků si připsal také brankář Rechtorik. „Určitě je fajn, že do budoucna nebudeme muset shánět tolik posil, ale budeme se moci spolehnout na vlastní odchovance,“ liboval si kouč Jan Fedák, jenž se zmíněnými mladíky slavil před dvěma lety juniorský republikový titul. „Nechci říct, že se to čekalo, ale doufali jsme, že se v áčku prosadí,“ doplnil.

Jeho svěřenci sehráli s Východočechy vyrovnanou partii. Po brankách Soukupa a Stupky vedli 2:0, hosté však v závěrečné přesilovce umocněné riskem bez brankáře snížili. Vzápětí ale dovezl míček přes celé hřiště do opuštěné klece opět Stupka a daroval domácím klid. „Bylo to vyrovnané utkání, které dle mého rozhodlo štěstí a větší úspěšnost v koncovce. Dle očekávání to byl opatrný zápas, kde měl každý tým své dobré a špatné úseky,“ doplnil hodnocení Fedák.

Hokejbal, extraliga:

Elba DDM Ústí n. L. – Hradec Králové 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 22. Soukup (Magasanik, Haas), 31. Stupka (Červinka), 44. Stupka (Gottfried) – 43. Svoboda (Hrabica, Bacovský).

Rozhodčí: Danylec, Soukup. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Střely na branku: 37:38. Hráno bez diváků.

Ústí: Rechtorik (Banda) – Grus, Kučera, Poláček (A), Sedláček J., Sedláček M., Smolík, Strnad, Zdvořáček M. – Červinka (A), Giesel, Gottfried, Haas, Magasanik, Michajličenko, Škurla, Soukup (C), Stupka, Zdvořáček P., Tomáš, Vaněk.

Hradec Králové: Brykner (Biegl) – Fanderlík, Hrabica, Jiřík, Škoda, Švanda – Bacovský, Březina, Černý, Hrubý, Král, Krejčík, Lux (A), Malý, Novák (C), Šimek, Šimůnek (A), Svoboda.