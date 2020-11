Basketbalistům Ústí nad Labem to po restartu Kooperativa Národní basketbalové ligy nejde. Výběr trenéra Pištěckého prohrál i druhý zápas, tentokrát na domácí palubovce s Brnem 79:89. Na vině byly především mátožný výkon, špatná střelba a mizerná obrana.

„Brno si výhru zasloužilo. Šlo za ní od začátku, a tím nemyslím od úvodní minuty, ale už od rozcvičky. Byla z něj cítit daleko větší energie, ten tým sem přijel a už od prvních chvil ukazoval, že sem přijel vyhrát,“ hodnotil po zápase domácí kouč Antonín Pištěcký. A měl pravdu. Výběr Lubomíra Růžičky se už před zápasem nahlas hecoval, i jeho rozcvičení působilo daleko energičtějším dojmem. Do zápasu pak vlétli hosté jako uragán a už v první části si vypracovali vedení až o deset bodů, přičemž za úvodní desetiminutovku jich stihli dvacet sedm.

Sluneta ještě stačila do poločasu srovnat krok, respektive si vypracovat dvoubodový náskok, jenže ve třetí periodě přišla další třicetibodová smršť soupeře. Ústí sice v závěru mocně dotahovalo, ale marně. „O přestávce jsme v šatně dostali trošku céres, začali jsme na hřišti kmitat, což šlo vidět. Ubránili jsme díky tomu stěžejní ústecké hráče Lamba Autreyho a Spencera Svejcara a dovedli jsme zápas do vítězného konce,“ těšilo Radka Farského, jenž za Brno nasázel 22 bodů.

„My jsme šli do šaten za vyrovnaného stavu a jasně jsme si řekli, že musíme chytit vstup do druhého poločasu. To nám ale absolutně nevyšlo, dostali jsme ve třetí části třicet bodů a museli jsme dotahovat. Trápila nás obrana, a to v naprosto základních činnostech, což byl klíč k výhře hostů,“ pokračoval Pištěcký. „Z našeho útoku bych vypíchl, že když už si vypracujeme otevřenou střelu, tak ji buď neproměníme, nebo posuneme míč dál,“ dodal zklamaně.

Ústí chyběl zraněný pivot Rakočevič, slabiny Slunety byly ale úplně jinde. „Dva dny jsme se připravovali na sílu brněnských pivotů, které jsme ale nakonec ubránili relativně v pohodě. Bohužel nás zklamala jednoduchá hra, základní dovednosti v soubojích jeden na jednoho, navíc nám chyběla energie a lepší procentuelní úspěšnost střelby,“ shrnul zápas nejlepší střelec Ústí Ladislav Pecka.

„Za výhru v Ústí jsem nesmírně šťastný, protože domácí tým má výborné hráče a skvělé střelce z perimetru. Pochopitelně jim hodně ublížilo, že jim chyběl pivot Rakočevič, ale na to se historie ptát nebude," doplnil hodnocení kouč vítězů Lubomír Růžička. „Myslím, že když chceme bránit, máme poměrně solidní útok, ale na obranné polovině děláme pořád spoustu chyb. Hrajeme v takových vlnách, chvíli je to skvělé, a pak přijde pasáž, kdy máme dvě, tři ztráty, špatná řešení v obraně a dáváme soupeři prostor. Dva body do tabulky jsou ale skvělé, po té koronavirové přestávce jsme si dali cíl že vyhrajeme všechny tři zápasy před reprezentační pauzou chceme vyhrát. Šli jsme krok po kroku a tohle je odměna za tu dřinu, kterou jsme absolvovali od začátku sezóny."

Sluneta tak po derby s Děčínem prohrála další zápas, před reprezentační pauzou ji čeká ještě další domácí bitva, tentokrát proti Svitavám. Start je v sobotu opět od 18 hodin.

Basketbal, KNBL, 10. kolo:

SLUNETA Ústí n. L. – Basket Brno 79:89 (22:27, 46:44, 62:74)

Ústí: Pecka 22, Autrey 14, Fait 12, Svejcar 11, Hanes 8, Šotnar 6, David a Karlovský 3, Maděra 0, Wiesner

Nejvíce bodů Brno: Blake 23, Farský 22, Půlpán 17, Puršl 10

Trojky: 33/7 – 28/9. TH: 22/16 – 29/20. Doskoky: 35 – 42. Hráno bez diváků.