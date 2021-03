Nejzvučnější ústecká posila nasázela 29 bodů, k nimž přidala devět asistencí a 7 doskoků. Hned čtyřiadvacet z nich stihla v první půli, i díky tomu vedlo Ústí až o devatenáct bodů a za první dvě desetiminutovky jich nasázelo šestapadesát.

"Ničí nás Autrey, trefuje těžké střely v posledních vteřinách útoků, zatím je to x-faktor tohoto zápasu," byl si v poločase vědom děčínský Filip Kroutil. Ostatně jeho slova potvrdil Autrey i poslední střelou, kdy spolu s klaksonem trefil pokus z poloviny hřiště a udržel si tak fantastickou bilanci devět trefených střel z deseti pokusů. "Těžké střely má rád a když to má třeba pět z pěti, tak už mu to pak lítá," opáčil ústecký Ladislav Pecka.

Domácím se nakonec přeci jen povedlo Autreyho zastavit a smazat ztrátu na pouhé tři body, na obrat ale tentokrát neměli. Když už to vypadalo, že se Válečníci nadechují k náporu, smazal je blokem letec Fait (v zápase celkem čtyři úspěšné bloky), pod košem navíc úřadoval kolos Rakočevič. Ústí si postupně znovu vybudovalo dvouciferný náskok, který už do konce zápasu nepustilo.

"Rozhodla podkošová síla Ústí," uznal po zápase kapitán Děčína Šimon Ježek, spolu s Kroutilem nejlepší střelec poražených. "Víme, že umíme otáčet zápasy, ale dnes to prostě nevyšlo," pokrčil rameny.

"Víme, že v Děčíně se vyhrává hodně těžce, tři týdny jsme se připravovali a soustředili se hlavně na sebe," přidal pozápasové hodnocení za vítěze Lukáš Stegbauer. "Byli jsme si vědomi, co Děčín dokáže, ale myslím, že basketbalové jsme lepší. První poločas se nám hodně povedl, ve druhém už to byl spíše boj, ale jsme rádi, že jsme to zvládli," dodal.

Za Slunetu ještě nenastoupila nová posila Tucker Haymond, přesto už byly ve hře patrné rysy nového kouče Jana Šotnara, jenž nahradil na začátku února Antonína Pištěckého. "Ještě tam jsou nějaké mezery, ale myslím, že už tam jdou vidět věci, které po nás trenér chce," doplnil Pecka.

V dalším kole zamíří ústecký celek, jenž se odpoutal od Děčína na rozdíl jedné výhry, k dalšímu venkovnímu zápasu na palubovku Ostravy. hraje se ve středu 3. března.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, nadstavba A2 - 1. kolo:

BK ARMEX Děčín - SLUNETA Ústí nad Labem 77:88 (18:27 43:56 61:66)

Děčín: Ježek a Kroutil po 19, Šiška 18, Mach 8, Pomikálek 7, Kotásek 3, Grunt 2, Ščekič 1

Sluneta Ústí: Autrey 28, Rakočevič 17, Pecka 11, Hanes 10, Stegbauer 7, Maděra 6, David 5, Fait 4

Trojky: 22/9 – 25/11. Trestné hody: 19/12 – 18/15. Doskoky: 35 - 35. Hráno bez diváků.