Trenér Jan Šotnar zůstal po výborném kolektivním výkonu v Pardubicích věrný širší rotaci hráčů, což se mu proti soupeři, praktikujícímu vysunutou obranu, vyplatilo. Severočeši totiž vydrželi s pražskými "vysokoškoláky" běhat celých 40 minut, díky čemuž nakonec čtvrtý celek tabulky přestříleli 102:94.

„Myslím, že jsme předvedli nejlepší výkon sezóny, protože USK je skvělý tým a letos je to asi největší překvapení ligy," radoval se Šotnar. "Mohu říct, že jsme ale soupeře přehráli, pochvalu si zaslouží všichni hráči, protože s USK se hraje hrozně těžko. Je to hodně běhavé, ale my jsme to vydrželi a předvedli jsme basketbalovost," pochvaloval si.

Už první čtvrtina naznačila, že nepůjde o tradiční defenzivní bitvu, skóre se zastavilo na hodnotě 32:28. Ústí si udržovalo vedení po většinu zápasu, za jeho výkon ho pochválil také americký kouč USA Joshua King. „Ústí hraje v poslední době velmi dobře, díval jsem se do statistik a oni vedli téměř 37 minut, takže vyhráli téměř způsobem start-cíl. Dnes to prostě chtěli více a evidentně byli více koncentrovaní více než my. Prohráli jsme s lepším týmem," složil poklonu vítězům.

„Byla to pro nás velká výhra, konečně jsme hráli také doma, je skvělé porazit čtvrtý tým tabulky, obzvláště po té, co jsem vyhráli v Pardubicích," liboval si pivot Delvon Johnson, jenž zapsal double-double za 23 bodů a 13 doskoků. Slunetu ale tentokrát netáhli pouze vybraní lídři, hned pět hráčů se dostalo na dvouciferný počet bodů. Kraloval Autrey s 25 body, devatenáct jich přidal Svejcar, 18 Pecka, chytil se i Alston, jenž zapsal 10 bodů. Výraznou minutáž zapsali také Dalibor Fait, Jahmal Jones a Martin David.

Ústí, které se v lize představilo doma po více než měsíci, tak znovu potěšilo své fanoušky a navázalo na 10 dnů starou výhru ze své palubovky v Alpe Adria Cupu proti Prievidzi. Právě v tomto evropském poháru odehraje další zápasy v době, kdy bude mít liga reprezentační přestávku. Ve středu nastoupí ve Škrljevu, v pátek v Lublani.

Nedělní odvetou s prvním jmenovaným sokem pak načne šestizápasovou šňůru na domácí palubovce, během níž přivítá také Lublaň a čtyři ligové protivníky (Pardubice, Jindřichův Hradec, Nymburk a Kolín). Po pouhých dvou ligových a jednom pohárovém zápase na vlastní půdě během dvou měsíců bude mít ideální příležitost vylepšit aktuální sedmou příčku a zároveň potvrdit postup do play-off Alpe Adria Cupu.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga:

SLUNETA Ústí nad Labem - USK Praha 102:94 (32:28 57:53 79:71)

Ústí: Autrey 25, Johnson 23, Svejcar 19, Pecka 18, Alston 10, Jones 5, David 2

USK: Kyzlink 26, Mangas 24, West a Vyroubal po 9, Macháč 7, Vlk a Štěrba po 6, Švec 5, Fuxa 2 Trojky: 15/6 – 35/13

Trestné hody: 27/20 – 18/15. Trojky: 15/6 - 35/13. Doskoky: 31 - 27. Diváci: 580.