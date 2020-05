Ve finále se střetli dva nováčci, ale zároveň dva jasně nejlepší celky základní části. Morgan Commando šlo do play-off z první příčky s náskokem dvou bodů na Sambular, ostatní celky zůstaly minimálně o dalších osm bodů pozadu. V semifinále spláchl teplický celek rezervu Betisu Kadaň 2:0 na zápasy (9:1 a 8:1), Sambular se prokousal 2:1 (5:3, 3:5, 5:1) přes lovosické Killers.

Oba finálové zápasy pak vinou pandemie koronaviru dělily více než dva měsíce. V prvním utkání předvedly Teplice 8. března úchvatný obrat z 0:4 na 7:6 po penaltách, titul stvrdily 18. května po výhře 5:2. Nutno dodat, že žlutomodří byli daleko futsalovějším týmem, což uznal i kapitán domácího Sambularu Pavel Verbíř mladší.

"Byli jsme rádi, že si vůbec můžeme zahrát. Bylo znát, že jsme dlouho nehráli. Bylo to hodně vyhecované, ale to je tím, že jsme se v týmech všichni navzájem znali. Vyhrál ten lepší, soupeři gratulujeme," zhodnotil zápas, který se hrál ve skvělé atmosféře, jíž tvořil maximální dovolený počet diváků. "My jsme dnes byli ve velkém laufu, v sérii jsme vedli 1:0 a šli jsme do toho s tím, že to dnes ukončíme, věřili jsme tomu," řekl předseda vítězného klubu Jakub Bárta.

FINÁLE NOVÁČKŮ

Pro oba celky byla finálová účast velkým úspěchem, neboť krajský přebor rozšiřovaly jako nováčci z okresních soutěží. Morgan Commando se loni horko těžko zachraňovalo v okresním přeboru, kde skončilo předposlední, Sambular dokonce přeskočil hned tři soutěže, ještě loni totiž hrál až III. třídu okresního přeboru. Vítězný tým získal právo postupu do Divize A.

"Po loňské sezóně, která nám vůbec nevyšla, jsme zamakali na reorganizaci a přineslo to ovoce. Určitě budeme ještě probírat nabídku postupu do divize, ale myslím, že ji přijmeme," dodal Bárta. "U nás vládne spokojenost. Hráli jsme první rok. Hrajeme to fotbalově. Nějaké prvky futsalové věci se tam ale určitě najdou," kontroval Verbíř. "Za tu sezonu jsme se sehráli, chodili pak pořád ti stejní hráči. V příští sezoně budeme pokračovat a věřím, že to bude zase o něco lepší. Pro nás fotbalisty je futsal dobrý zimní doplněk."

"Morgan Commando? To je životní styl," líčí předseda klubu

Ještě v loňské sezóně se teplické Morgan Commando stěží zachraňovalo v okresním přeboru, teď slaví krajský titul. "V létě jsme založili béčko, abychom mohli hrát opravdu všichni, i ti, kteří by třeba na krajský přebor neměli, protože jsme pořád jedna velká rodina," osvětlil posun za posledních 12 měsíců předseda klubu Jakub Bárta. Oddíl, který vede, je známý bouřlivou podporou fanoušků, kteří často oblékají trička či mikiny z klubového merche. Během pandemie koronaviru nechal klub například ušít roušky z logem klubu, na sociálních sítích pravidelně sdílí sestřihy ze zápasů. "Máme velkou základnu, od fanoušků až po hráče, a každý, kdo sem přijde, do toho zapadne. Když uděláme trička nebo jiné oblečení, fanoušci je chtějí a i tím nás podporují. Morgan Commando je životní styl, rodina, a myslím, že moc týmů nefunguje na takové bázi a v takovém rozsahu, jako my," vysvětluje Bárta.

Futsal, krajský přebor UK, finále, 2. zápas:

FK Sambular Ústí nad Labem - Morgan Commando Teplice 2 : 5 (1:2)

Branky a nahrávky: 25. Verbíř (Doležal), 35. Doležal (Zigmund) - 9. Novák (Richtr), 23. Benda (Kasal), 32. Richtr (Bílek), 34. Benda (Kasal), 40. Benda (Boušek)

Rozhodčí: Košťál, Lutka. ŽK: 3:2. Diváci: 60.

Konečný stav série: 2:0.

Sambular: Lipš, Franc, Blažek, Verbíř, Zigmund, Šípek, Kupka, Doležal, Mešič, Šedina

MGC Teplice: Šlégr, Boušek, Kasal, Benda, Novák, Bílek, Richtr, Ruda, Chabr, Götz



Tabulka po základní části:

1. MGC Teplice 33, 2. Sambular Ústí 31, 3. Killers Lovosice 23, 4. Betis Kadaň B 22, 5. Svarog Teplice B 21, 6. Atletico Chomutov B 13, 7. Rapid Ústí B 10, 8. Baník Meziboří 7



Semifinále:

MGC Teplice - Betis Kadaň B 2:0 na zápasy (9:1, 8:1)

Sambular Ústí - Killers Lovosice 2:1 (5:3, 3:5, 5:1)

Finále:

MGC Teplice - Sambular Ústí 2:0 (7:6pk, 5:2)