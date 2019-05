Jako první překvapily hráčky Spartaku, které si při domácím loučení vyšláply na Astru Praha, s níž remizovaly 24:24. Pražanky, které nasbíraly o 15 bodů víc, než svěřenkyně Martiny Stárkové, už v poločase prohrávaly 8:10, nakonec vydřely alespoň bod.

Za domácí zářily především Veronika Šumová, která dala 7 branek, a Jana Bázlerová s pěti zásahy. Ústecké házenkářky jsou deváté, ovšem pouze o bod za sedmým Turnovem. Ačkoliv soutěž má končit již o tomto víkendu, Spartak sehraje závěrečný zápas na palubovce posledního Chebu až o týden později. Hůř než devátý už ale neskončí.

Překvapení si přichystali také házenkáři Chemičky, když doma uhráli remízu 28:28 se silnou Košutkou. Zatímco Ústečtí jsou beznadějně poslední, Košutka na druhém místě bojuje o postup do 1. ligy. „Z Libčic už nám posílali poděkování. Byli hodně překvapení, ale to my také,“ glosoval s úsměvem šéf Chemičky Tomáš Velek fakt, že otevřeli cestu za postupem pro celek, který jezdí pravidelně do Ústí na Memoriál Míly Koloce.

„Jednoznačně nám pomohl návrat Zdeňka Kabáta, bohužel byl jen jednozápasový,“ vypíchl jako klíč k úspěchu účast bývalé opory, která však nyní pobývá v zahraničí. „Výkon s ním byl stejný, jaké jsme předváděli minulý rok. Klobouk dolů před ním, zvládl to i bez tréninku,“ pochvaloval si předseda ústeckého klubu.

Ten zároveň neztrácí naději, že by jeho tým mohl hrát ve 2. lize i příští rok, ačkoliv je letos na poslední příčce. „Už jsme poslali přihlášku, veškeré náležitosti a závazky máme splněné, teď budeme čekat na odpověď,“ přiznal. „Museli bychom ale doplnit kádr, abychom mohli pokračovat ve výkonech, jako byl ten proti Košutce. Musí to být lepší, než letos,“ uzavřel důrazně.

LOVCI MÍŘÍ ZA TITULEM

Výhrou 31:24 udělaly důrazný krok za titulem Lovosice B. Ty stále drží dvoubodový náskok na Libčice, mají ale horší vzájemné zápasy. Je navíc otázkou, zda by Lovci vůbec o soutěž výš chtěli, neboť jejich áčko hraje extraligu. Právě proto se otevírá možná cesta pro Libčice ze druhé příčky.

„Po celý zápas jsme byli lepší, ačkoliv naše hra nebyla zcela ideální. Chyběla nám agresivita v útoku i obraně. Doma nám k titulu stačí bod,“ zhodnotili trenéři.

Házená, 2. liga:

Ženy:

Spartak Ústí – Astra Praha 24:24 (10:8)

Spartak Ústí: Šumová 7/1, Bázlerová 5, Fieserová 4, Holečková 3/1, Hromádková 2, Divišová, Dřevěná a Biňovcová 1, Jelínková, Házlová, Štréblová.

Rozhodčí: Polák, Škarda. ŽK: 3:2. Vyloučení: 2:3. Branky ze 7m hodů: 2:4. Diváci: 40.



Muži:

Chemička Ústí – Košutka 28:28 (13:12)

Chemička Ústí: Kabát 10/3, Pihera 7, Vrběcký 5, Hubený 3/1, Brejcha 2, Novák 1, Biskup, Hladík, Poláček, Jošt, Velek To., Velek Ta., Velek M.

Rozhodčí: Polák, Škarda. ŽK: 3:1. Vyloučení: 7:4. Branky ze 7m hodů: 4:4. Diváci: 40.



Louny – HK FCC Město Lovosice B 24:31 (9:17)

Lovosice: Karlovec 6/1, Pěkný 5, Machač 4, Borovička a Kalík 3, Heřmanovský, Konárik, Čepelák, Donát a Kovář 2, Hrdlička

Rozhodčí: Kříženecký, Pokorný. ŽK: 2:1. Vyloučení: 2:5. Branky ze 7m hodů: 4:1. Diváci: 95.