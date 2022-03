"Rozhodla drobná nepozornost při obranné standardní situaci, která nás bohužel stála celý zápas," klopil po utkání oči nejlepší hráč domácích Martin Fuchsig. "Rozhodly hloupé, za mě až nepochopitelné chyby, ačkoliv jsme na ně upozorňovaly, ale nepoučili jsme se," souhlasil také trenér Ústí Vladimír Trčka starší, jehož syn zaznamenal jediný úspěch domácích.

Neděle nabídla daleko gólovější podívanou. Domácí si díky Kawulokovi vypracovali dvoubrankový náskok, a byť se jejich soupeř několikrát přiblížil na dostřel, skóre ani jednou během utkání srovnat nedokázal.

"Byl to fyzicky náročný víkend, ale příprava, kterou jsme absolvovali, se vyplácí. Sil jsme měli dost a mohli jsme držet tempo až do konce zápasu, což bylo na konci druhého mače rozhodující," pochvaloval si domácí Lukáš Täuber. "Chtěli jsme být aktivnější než v prvním zápase, to se nám povedlo. Zápas měl snad všechno, co duel v play-off mít má, věřím, že i díky výhře z něj diváci odcházeli spokojení," doplnil trenér Trčka.

Série bude pokračovat o dalším víkendu na západě Čech, odkud ale musí jeho výběr přivézt alespoň jednu, ideálně dvě výhry. Hraje se totiž pouze na tři vítězná utkání.

Florbal, I. liga, semifinále:

Florbal Ústí - Karlovy Vary 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 48. Trčka - 31. Strachota, 58. Ježek, 60. Nushart.

Rozhodčí: Šedivý - Štengl. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 417.



Florbal Ústí - Karlovy Vary 8:5 (2:1, 2:2, 4:2)

Branky: 5. Kawulok, 17. Kawulok, 26. Kühnel, 30. Vavruška, 49. Esterka, 49. Täuber, 59. Kužel, 60. Vavruška - 18. Tyl, 34. Strachota, 35. Strachota, 52. Ježek, 53. Strachota.

Rozhodčí: Furmánek - Šolc. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 418.

Stav série: 1:1.