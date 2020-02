Ústečtí florbalisté v posledním domácím zápase v základní části I. ligy porazili Rožnov pod Radhoštěm 7:3. Díky tomu zůstávají o jediný bod za třetím Chomutovem a o vzájemný zápas za čtvrtým Kladnem. Až poslední kolo tak určí, který tým bude mít v play-off největší výhodu.

Výhra domácích se ale nerodila lehce. Ačkoliv je Rožnov předposlední a bojuje o holé přežití, favoritovi srdnatě vzdoroval prakticky po celé utkání. „Bylo to těžké utkání. Rožnov pár kol zpátky překvapivě zdolal Chomutov,“ upozornil po zápase kapitán vítězů David Stummer, jenž byl za tři body rád. „Samozřejmě jsme si mysleli, že jim v první třetině nasypeme deset gólů a bude po zápase,“ pokračoval. „Ono by to tak třeba i bylo, ale to bychom k tomu museli přistoupit poctivě s maximálním nasazením. Bohužel jsme naší laxností ve všech směrech hry drželi soupeře ve hře až do závěru zápasu,“ dodal zklamaně. „Pro diváky to asi nebylo moc záživné utkání, věřím, že v play-off jim předvedeme úplně jiný výkon!“

ČTYŘBODOVÝ HRDINA FOŘT

Dva góly a dvě nahrávky si připsal kanonýr Miroslav Fořt. „Rožnov přijel s tím, že bude hrát ze zabezpečené obrany na brejky. Pro nás to byl velice náročný zápas na psychiku,“ líčil po zápase. „Bohužel jsme se v úvodu zápasu přizpůsobili jejich hře, od druhé půlky už jsme začali hrát naši hru a zápas jsme nakonec zvládli.“

S tím souhlasil i kouč domácích David Derka. „Obtížný zápas. Soupeř přijel s jediným záměrem a my se tomu přizpůsobili. Jsem velice rád, že máme tři body.“

Ty Ústí potřebovalo jako sůl, první čtyřka totiž začne vyřazovací boje doma. Navíc od prvního si postupně začnou týmy vybírat soupeře, takže i třetí tým ještě bude mít právo volby. „Rozhodně chceme začínat play-off doma,“ řekl rázně Fořt. „Přípravy na hlavní bod sezóny vrcholí, věřím, že budeme ještě silnější a úspěšnější.“

Třetí Chomutov, s nímž má Ústí lepší vzájemnou bilanci, je o bod vepředu před duem Kladno – Ústí. Z této dvojice mají lepší vzájemnou bilanci Středočeši. V posledním kole míří Ústí do Znojma, které je deváté o bod za poslední místenkou do čtvrtfinále. Tu drží Havířov, kam míří Chomutov, Kladno čeká tuhá bitva na palubovce druhých Bulldogs Brno, kteří už ale své postavení v tabulce nemohou změnit. Všechny zápasy začínají v sobotu v 18.00.

Florbal, I. liga, 25. kolo:

Florbal Ústí – 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm 7:3 (2:0, 3:2, 2:1)

Branky: 6. Kawulok, 15. Kužel, 25. Fořt, 29. Fořt, 40. Kawulok, 47. Sattler, 60. Pavelka – 31. Pícha, 37. Burýšek, 53. Kittel.

Rozhodčí: Pangerl – Šedivý. Vyloučení: 1:3 + Patrik Hegar (ROZ) OT, Využití: 2:0. Diváci: 201.