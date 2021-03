Už nejsou poslední! Futsalisté Ústí nad Labem se dočkali. V dohrávce 10. kola nejvyšší soutěže zdolali České Budějovice 7:6 a po sedmnácti zápasech opouštějí dno tabulky.

Už před zápasem bylo díky remíze České Lípy jasné, že tříbodový zisk by ústecký Rapid posunul na 11. příčku. A domácí podle toho vstoupili do utkání. Ve 28. vteřině je poslal po rychlém brejku do vedení svým prvním prvoligovým zásahem hrající předseda klubu Matěj Čapek. V 6. minutě navýšil na 2:0 Zajíček, po dalším z brejků stanovil už tříbrankový rozdíl Petr Výborný. Severočeši dál těžili z vysoké produktivity, parádní patičku brankáře Votavy, jenž pomohl s rozehrávkou, převzal osamocený Tichý, který zajistil svému celku čtyřbrankový náskok.

Takovou situaci ještě Rapid letos nezažil, o náskok ale přišel. Hostí stihli ještě v poslední minutě první půle dvěma slepenými brankami korigovat, Hrbáč s Benátem pak vyrovnali. „Odehráli jsme další standardní zápas s výjimkou toho, že tentokrát jsme vedli v průběhu první půle 4:0. Přes důrazné upozorňování v poločasové pauze se naplnila má slova o naší defenzivní činnosti a soupeř dotáhl na 4:4,“ žehral znovu na defenzivní nedostatky domácí kouč Martin Dlouhý.

Nakonec ale smutnit nemusel. Hostující brankář Křížek totiž proti lobu Petra Tichého zahrál rukou mimo pokutové území, a musel předčasně do sprch. A jelikož si Jihočeši nepřivezli náhradního gólmana, musel mezi tři tyče náhradník z pole. Toho nakonec Dlouhého celek využil a dalšími třemi brankami získal rozhodující náskok. „Byl to rozhodující moment, díky kterému se nám i přes tlak soupeře povedlo odskočit,“ souhlasil Dlouhý.

Přesto mu zbytek zápasu nadělal pořádné vrásky. Budějovičtí totiž nejprve při hře bez brankáře vykřesali jiskřičku naděje, následně daroval mizernou rozehrávkou hostům stoprocentní příležitost Votava a Pouzar trefil břevno. Domácí pak při rozehrávce s brankářem v poli chybovali znovu, míč směřující do branky sice vyškrábl rukou fantastickým zákrokem Petr Tichý, leč nikoliv v pozici gólmana. Logicky se tak přimotal k další červené kartě, navíc hosté proměnili následnou penaltu. Víc už ale nestihli a nováček soutěže tak mohl oslavit druhou výhru v soutěži.

„Jsem rád za výsledek, nikoliv za předvedenou hru,“ uzavřel více než výmluvně hodnocení zápasu Dlouhý, jemuž se pro příští utkání sice vrátí Tomáš Jelínek, ovšem stopka čeká vyloučeného Tichého. Ústí čeká už ve středu výjezd na palubovku pražské Sparty (20.00), v pátek pak vyzve ve stejný čas v „domácím“ prostředí Olympik Mělník. Hrát se ale bude po delší době opět v občasném azylu Rapidu v hale Chemik v Lovosicích.

Futsal, 1. FUTSAL liga, 10. kolo – dohrávka:

Rapid Ústí n. L. – Dynamo PCO České Budějovice 7:6 (4:2)

Branky a nahrávky: 1. Čapek (Zajíček), 6. Zajíček (Rozboud), 10. Výborný (Jiří Zápotocký), 18. Tichý (Votava), 31. Koc (Čapek), 33. Macháček (Výborný), 35. Zajíček (Jiří Zápotocký) – 20. Benát (Hrbáč), 20. Benát, 24. Hrbáč, 30. Benát (Pouzar), 37. Hrbáč (Peterek), 39. Radouch (pen.)

Rozhodčí: Černý, Kresta. ŽK: 4:1. ČK: 1:1 (39. Tichý – 27. Křížek). Hráno bez diváků.

Rapid Ústí nad Labem: Votava (na penaltu ve 39. Mrázek) – M. Čapek, Rozboud, Tichý, Macháček – Koc, Zajíček – Výborný, Jiří Zápotocký – připraven Jaroslav Zápotocký.