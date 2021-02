Severočeši vstoupili pod novým trenérem Janem Šotnarem do zápasu aktivně a Nymburk, který drží už několikaletou nadvládu nad tuzemskou basketbalovou scénou, výrazně zaskočili. Nejen že vyhráli úvodní čtvrtinu i celý poločas, ale i po 30 minutách ztráceli jediný bod. Na dostřel se drželi i těsně před koncem, jenže za stavu 81:85 odpískali sudí domácímu Peckovi (minimálně hodně diskutabilní) kroky, z protiútoku pak zasadil Nymburk svému soupeři rozhodující úder. Ústí už i přes veškerou snahu šestibodovou ztrátu nedotáhlo a po srdnaté bitvě padlo 90:98.

"V první řadě bych chtěl smeknout před výkonem Ústí i jejich nového trenéra, odehráli opravdu dobrý zápas," složil poklonu domácím i trenér účastníka evropských pohárů Aleksander Sekulič, jenž musel na palubovce výrazně nad plán ponechat většinu svých opor.

"Do dnešního zápasu jsme vstupovali s jedním hlavním cílem, a to bylo hrát s energií a pozitivně nastavenou hlavou, což se nám myslím povedlo. Hráči si věřili, bylo to vidět v prvním poločase, kdy jsme Nymburk zaskočili. Skvělé individuální výkony na rozehrávce jak od Hanese tak od Autreyho nám pomohly držet se soupeřem krok," byl vcelku spokojen ústecký kouč Jan Šotnar. Právě Autrey (22 bodů a 9 asistencí) s Hanesem (20 bodů) byli nejlepšími střelci domácího celku, výborný výkon podal také Dalibor Fait, jenž se blýskl 17 body a osmi doskoky.

"V obraně byla samozřejmě spousta věcí, na kterých budeme muset pracovat. Nyní máme tři týdny pauzu, ve které se budeme snažit tyto nedostatky zlepšit a myslím, že když budeme ve skupině A2 předvádět podobné výkony, tak můžeme uspět," doplnil ústecký kouč ke své premiéře v nejvyšší soutěži. "Myslím, že to byl z naší strany dobrý zápas, i když některé věci byly z mého pohledu trochu zmatené. To se dá ale chápat, protože nový trenér je s námi teprve dva dny. Myslím, že se s tím popasoval velice dobře na to, že první utkání měl zrovna proti Nymburku, ode mě velká poklona. Od tohoto výkonu se můžeme odpíchnout, teď máme tři týdny na další práci, abychom ve skupině A2 urvali co nejlepší pozici," dodal nový kapitán Ústí Ladislav Pecka.

Slunetu nyní čeká reprezentační přestávka a následně volno kvůli Final 8 Českého poháru, 24. února vstoupí do nadstavbové skupiny A2, v níž se šest celků utká jednou každý s každým doma-venku o čtyři postupová místa do předkola play-off. Rozlosování bude doplněno později.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, 22. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - ERA Basketball Nymburk 90:98 (28:23, 51:43, 72:73)

Ústí: Autrey 22, Hanes 20, Fait 17, Pecka 10, Maděra 6, David, Rakočevič a Stegbauer 5, Haiblík 0, Karlovský a Wiesner

Nymburk: Prewitt 24, Obasonah 20, Hruban 16, Dalton 13, Harding 12, Benda 6, Kříž 4, Tůma 3, Kovář, Palyza a Zimmerman 0, Rylich

Trojky: 28/12 - 25/6. TH: 21/16 - 25/20. Doskoky: 32 - 46. Fauly: 25 - 23. Hráno bez diváků.