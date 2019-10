Ústečtí velice rychle prohrávali, v 5. minutě to bylo už 4:14 a hostům padaly střely z dálky. Za úvodní čtvrtinu stihli neuvěřitelných sedm trojek, Ústí se ale postupně zmátořilo a poločas prohrálo jen o pět bodů. "Tam byl viděl první klíčový moment zápasu. USK se rychle dostalo do desetibodového trháku a nás stálo spoustu sil, dostat se zpátky," hodnotil po zápase trenér Antonín Pištěcký. "Souhlasím, ruku v ruce s tím šla i naše špatná úspěšnost střelby, což nás dost sráželo," dodal kapitán Pavel Houška, jenž nasázel 23 bodů.

Do druhé půle nastoupili domácí ve velkém stylu, fenomenální Houška prakticky sám otočil až na 58:48, zdatně mu ale sekundoval Michal Šotnar, jenž měl z tříbodové vzdálenosti téměř 60% úspěšnost. Ústí ale náskok neudrželo, což byl podle trenéra Pištěckého druhý zlomový moment. "Ve třetí čtvrtině, kdy jsme si vypracovali desetibodový náskok my, přišel druhý zlomový bod. Ze dvou útoků posledních útoků jsme si nechali dát dvě trojky od Sehnala, který USK podržel. Díky tomu se do čtvrté čtvrtiny nějakým způsobem nadechli, pak už to byl boj o každý míč," přemítal ústecký lodivod na tiskové konferenci.

Právě ve čtvrté čtvrtině se lámal chleba, téměř tisícovka diváků i přes hlasité povzbuzování nedotlačila Slunetu ke kýženému výsledku. Houška sice minutu a půl před koncem proměnil tři trestné hody a poslal domácí do vedení 74:72, to bylo ale z ústeckého repertoáru všechno. Minutu před koncem srovnal exústecký Stevanovič, pro nějž byl zápas hodně emotivní, 21 sekund před sirénou trefil vítězný nájezd Marič. Sluneta pak nezvládla závěrečnou trojku ani další ofenzivní akci, naopak ještě dvakrát inkasovala z trestných hodů.

"Byl to pro nás těžký zápas, protože jsme ve čtvrtek hráli proti Nymburku a na přípravu na toto utkání jsme měli jen dva dny. Z loňské sezóny, kdy jsme s Ústím prohráli oba zápasy, jsme neměli dobré zkušenosti, takže jsme sem jeli velice namotivovaní se snahou tuto bilanci prolomit," hodnotil trenér USK Praha Dino Repeša. "Těší mě, jaký tým dnes ukázal charakter, za dnešní výkon si zaslouží respekt," nešetřil chválou na své svěřence.

"U nás bohužel hráči, od kterých očekáváme lepší výkony, nesplnili to, co se od nich čeká, což byl jeden z kamenů úrazu. Vypíchl bych ještě jednu věc, řekli jsme si, že nedostaneme moc bodů z vymezeného území, ale v této statistice jsme prohráli 14:34," dodal domácí stratég v narážce na to, že například americký rozehrávač Josh Brown netrefil ani jednu střelu z pole a zápas zakončil s nulou v kolonce bodů i doskoků, zapsat dokázal pouze tři asistence. "Bohužel jsme nezvládli těžké domácí utkání, teď nás čekají tři zápasy venku a v některém z nich to budeme muset odčinit."

Basketbal, KNBL, 5. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - USK Praha 74:80 (17:24, 35:40, 58:54)

Ústí: Houška 23, Šotnar 16, David 11, Svejcar a Fait 8, Pecka a Bažant 4, Brown, Maděra, Karlovský a Haiblík 0

Nejvíce bodů USK: Marič 26, Sehnal 13, Proleta 11, Stevanovič 10

Trojky: 30/13 - 28/8. TH: 15/11 - 23/20. Doskoky: 33 - 41. Diváci: 987.