90:82. To není konečný výsledek, ale stav po třech čtvrtinách. Celkem nakonec padlo 222 bodů! Opava trefila 15 trojek, venku nasázela 106 bodů, v úvodu druhé čtvrtiny vedla 33:20… Ani to jí ale nestačilo.

Sluneta byla ještě lepší. Druhou čtvrtinu vyhrála téměř o 20 bodů, nasázela v ní 40 bodů, celkem zaznamenala 17 trojek, 116 vstřelených bodů je nejlepší ofenzivní výkon letošního ročníku KNBL.

"Jsme hrozně rádi za vítězství, my jsme si potřebovali po těch dvou prohrách říct, že soutěž neskončila tou naší sérií, ale potřebujeme hrát dál," líčil trenér Ústí Jan Šotnar s ohledem na porážky v Pardubicích a v Nymburce. "Jsem hrozně rád, že se nám to podařilo, vrátili jsme se do té naší identity, dali jsme 116 bodů, takže v útoku to bylo výborný, v obraně je stále na čem pracovat," zdvihl varovný prst.

"Zápas byl dnes hodně útočný, padlo hodně trojek. Jak z naší strany, tak ze strany soupeře, ale v obraně to trochu drhlo, ale to u obou týmu. Jsem hrozně rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce, pro mě to je první vítězný zápase v tomto týmu, takže z toho mám velkou radost," dodala nedávná posila ústeckého celku Dominik Heinzl, autor čtyř bodů.

Severočechy hnala za dorovnáním čtvrtých Pardubic, a případně i třetího Děčína, který má o zápas navrch, více než tisícovka diváků. Už ve středu čeká Pandy další domácí duel, tentokrát s ambiciózní Ostravou. Start je opět v 18 hodin.

Basketbal, KNBL, nadstavba A1:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK Opava 116:106 (20:30, 59:52, 90:82)

Ústí: Martin 26, Pecka 20, Hicks 19, Svejcar 16, Dailey 12, Johnson 10, Nábělek 6, Heinzl 4, Karlovský 3

Opava: Šiřina 23, Mokráň 21, Zbránek 15, Carl 14, Slavík 10, Gniadek 9, Kouřil 8, Jurečka 6

Trojky: 32/17 – 35/15. Trestné hody: 27/19 – 18/11. Doskoky: 31 - 33. Osobní chyby: 18 - 22. Diváci: 1 061.