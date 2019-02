Děčín - Nadstavbovou část Národní basketbalové ligy otevřelo prestižní severočeské derby, které stejně jako v sobotu vyhrálo v děčínské hale šťastnější Ústí nad Labem. Tentokrát 76:75 díky koši v poslední vteřině utkání.

Zvyk je železná košile. Fanoušci děčínského basketbalu si pomalu musí zvykat na porážky v derby proti ústecké Slunetě. Středeční porážka 75:76, která tak pro oba týmy odstartovala boje v nadstavbě byla pro Válečníky obzvláště bolestná. Zápas totiž měli prakticky v kapse. Jenže za stavu 75:74 nedal Tomáš Pomikálek dva trestné hody, za čtyři vteřiny pak domácím utekl Svejcar a rozhodl o třetí výhře Ústí proti Děčínu v této sezoně.



„Tak trochu jsme to Ústí darovali. Byla tam selhání a také situace, který by každý jiný basketbalista na světě vyřešil jinak,“ klopil oči děčínský kouč Pavel Budínský.

OBRAT NEPOMOHL

Jeho parta přitom stáhla desetibodové manko a dostala se do vedení. Jenže v závěru selhala. Přišly chyby v rozehrávce a hlavně posledních šest netrefených trestných hodů. „Pro nás je to další velké vítězství. Velmi důležité bylo, že jsme tu po dramatické sobotě zvládli vyhrát první poločas. Pak ale Děčín utáhl šrouby, dělal jsem, co jsem mohl, ale nic nepomáhalo. I díky tomu je to opravdu důležité,“ shrnul stručně své pocity ústecký trenér Antonín Pištěcký.

PŘÍPRAVA NA POHÁR

Důležitým faktorem byla pro oba týmy střelba za dva body. Zatímco Děčín skončil okolo padesáti procent, Ústí mělo tuto statistiku skoro na osmdesáti procentech. „Na co nám je sedmnáct útočných doskoků, když jsme nedali několik jasně otevřených střel, naše trestné hody byly tristní. A vše zakončíme tím, že si necháme s klaksonem dát koš z protiútoku,“ kroutil hlavou Budínský.

Jeho tým se tak před pohárovým Final Four nenaladil vůbec dobře. „Musíme se dát dohromady a zpravit si reputaci v Novém Jičíně. Věřím, že tam uspějeme,“ hlesl děčínský rozehrávač Ondřej Šiška.



Naopak Ústí nad Labem se bodově dotáhlo právě na svého děčínského rivala. Boj o třetí místo v tabulce je ohromně vyrovnaný. „Únava tam byla, alespoň tam není takové daleké cestování. Ale je to pro nás opravdu velké vítězství, vážíme si toho. Dnes to byl úplně jiný zápas, než v sobotu. Pro změnu se dařilo jiným hráčům. Já si na týmu cením, že jsme se při obratu skóre, kdy šel Děčín do vedení nepoložili a stále bojovali. A výsledek se dostavil,“ usmíval se šťastný rozehrávač Slunety Michal Šotnar.

„Kvůli takovým zápasům byl měli diváci chodit na basketbal. Nedařila se nám střelba za tři body, ale z bedny nám to tam padalo. Paráda, těšíme se na další zápasy,“ uzavřel vše ústecký Jaytomah Wisseh, který byl zvolen nejlepším hráčem celého utkání.

NBL, 1. kolo nadstavby:

BK Armex Děčín - Sluneta Ústí n. L. 75:76 (20:23, 39:45, 61:60)

Nejvíce bodů: Autrey 19, Šiška 13, Kroutil 8, Pomikálek a Feštr 7 - Wisseh 16, Pecka 12, P. Houška 11, Svejcar 9, Wallace 8. TH: 11/5 - 8/2. Střelba za 2 b.: 42/23:39/31. Trojky: 24/8:19/4. Doskoky: 33:30. Rozhodčí: Hruša, Salvetr, Kučírek. Diváků: 790.