FOTO: Karatisté Sport Unionu sbírali další medaile

Další cenné kovy posbírali karatisté ústeckého Sport Unionu na Národním poháru v Praze. Zlato získali Dan Drábek (senioři do 60 kg, junioři do 60 kg), Martin Drábek (junioři do 55), Laura Husáková (junioři do 53), a tým juniorek (Chobotová T. a Husáková).

Karatisté Sport Unionu Ústí n. L. na NP 2019 v Praze. | Foto: Josef Rajchert/Sport Union