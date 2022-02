Trvalo to, ale dočkali se. Košíkáři Slunety Ústí nad Labem ve čtvrtém domácím zápase v řadě konečně slavili vítězství. Kolín v rámci nadstavbové skupiny A1 v Kooperativa Národní basketbalové lize zdolali rozdílem sedmi bodů. Pod úspěch se výrazně podepsala také nová posila Delano Spencer, jenž zaznamenal 11 bodů.

Akvizice, která přicestovala začátkem týdne z ukrajinské nejvyšší soutěže, zaznamenala tři doskoky, soupeři ji navíc čtyřikrát faulovali. Spencer pak proměnil šest z osmi trestných hodů.

„Pro nás hrozně důležitá výhra, první ve skupině A1,“ radoval se trenér vítězů Jan Šotnar. „Věřím tomu, že se od ní odrazíme. Dnes bylo klíčové, že jsme přibrzdili Adama Číže. V útoku jsme sice neměli svůj den, ale bojovností jsme to dotáhli do vítězného konce a jsem za to hrozně rád.“

Ústí tentokrát táhl především pivot Delvon Johnson, jenž si připsal double double za 15 bodů a 13 doskoků. K němu se přidal tradiční ústecký lídr Lamb Autrey, jenž znovu odehrál nejvíce minut z výběru Jana Šotnara, během kterých si připsal 23 bodů.

„Těžké, ale hodně potřebné vítězství,“ odfoukl si. „Věděli jsme, že chceme hrát tvrdou obranu a myslím, že nás to může nakopnout i do dalších utkání, protože jsme hráli s velkou energií od začátku do konce.“

Ani výhra ovšem Slunetu neodlepila z poslední příčky nadstavbové skupiny A1, která by ji v tuto chvíli v předkole play-off nasměrovala do fanoušky toužebně očekávaného derby s Děčínem. Před reprezentační pauzou ještě zamíří Severočeši ke dvěma venkovním duelům (19. února na USK a 22. února k odloženému zápasu v Hradci Králové). Před svými fanoušky si znovu zahrají na začátku března, kdy přivítají Opavu (3. března 18.00).

Basketbal, KNBL, A1:

SLUNETA Ústí nad Labem – GEOSAN Kolín 78:71 (19:15, 41:34, 53:51)

Ústí: Autrey 23, Johnson 15, Spencer 11, Pecka 9, Haiblík 8, Svejcar 7, Fait 5.

Kolín: Petráš 20, Mareš 15, Číž 13, Lošonský 12, Novotný 7, Křivánek a Jelínek po 2.

Trojky: 28/6 – 28/6. Trestné hody: 27/22 – 18/11. Doskoky: 40 – 48. Diváci: 520.