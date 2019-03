FOTO: Krupka konečně vyhrála. Porazila ústecké Foreads

Teplice – V Oblastní hokejbalové lize se na čele tabulky hraje o co nejlepší umístění před play off a samozřejmě zuří také boj o samotný postup do vyřazovací části.

V Oblastní hokejbalové lize Krupka po několika týdnech konečně zvítězila. | Foto: Deník / Redakce

Šlágrem byl zápas o vedoucí příčku v němž Coma Team s Janem Čalounem porazil SK Dubí 5:1. O výsledku utkání rozhodla prostřední třetina, kterou Čalounův soubor vyhrál 3:0. Další týmy z Teplicka, které patří mezi pět nejlepších, byly úspěšné. Perla Řetenice zvítězila vysoko 11:2, trnovanská Žízeň přehrála ústecký Orlík 2:0. Už jen teoretickou šanci na play off mají Kings Teplice a Wizards Krupka. Krupští Kouzelníci čekali na výhru od konce října, kdy porazili Dragons. Druhý březnový víkend se konečně dočkali, doma si poradili s ústeckým celkem Foreads, porazili ho 3:0. Kings hráli v Krupce s Neštěmicemi a už po první periodě bylo víceméně jasné, že na body nedosáhnou, prohráli ji totiž 0:3. Ke změně poměru sil v dalším průběhu hry nedošlo, neštěmičtí Sharks zvítězili jednoznačně 8:3.

Autor: František Bílek