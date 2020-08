Ke skalpu celku ze Superligy florbalistům Ústí nechybělo mnoho. Spartu místy přehrávali, přestříleli ji, chyběla však produktivita. Nakonec v 1. kole základní skupiny Českého poháru padli 1:5. V sestavě hostů, kterou skládal bývalý ústecký kouč Marek Vojta, nechyběli ani místní odchovanci Jakub Kolstrunk a Mikuláš Krbec.

Florbal Ústí n/L (černí) - AC Sparta Praha (žlutí), utkání Poháru Českého Florbalu 2020. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Hosty poslal už v 7. minutě do vedení Kozák, vzápětí však srovnal Stummer. To bylo ovšem, co se ústeckých branek týče, vše. Sparta si ještě do první sirény vypracovala dvoubrankový náskok, k němuž pomohl přesnou trefou i Krbec. V poslední třetině pak přidala další dva hřebíčky do domácí rakve. Svěřencům Vladimíra Trčky nebylo nic platné, že Pražany přestříleli 24:12.