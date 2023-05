FOTO: Mladé ústecké volejbalistky nepoznaly porážku a slaví postup do druhé ligy

Kadetsko-juniorský tým rozjetých ústeckých volejbalistek neselhal ani v poslední zkoušce sezony a po víkendové kvalifikaci vstupuje z prvního místa do 2. ligy kategorie U20 žen. "Tým dosáhl svého hlavního cíle a příští sezónu bude hrát druhou ligu do 20 let. Díky obětavosti a tvrdé práci po celou sezónu. Navzdory všem výzvám a individuálním rozdílům se týmu podařilo táhnout za jeden provaz," cenil si trenér Miloš Volf.

V Mnichově Hradišti mladé ústecké volejbalistky postupně porazily všechny soupeře - Žďár nad Sázavou, SK Dansport Praha a v neděli i domácí Hradišťanky. Foto: Petra Hvězdová | Foto: Deník/VLP Externista