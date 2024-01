Ústeckým volejbalistkám to na Prague Volleyball Games opět cinklo! Stříbro přiváží mladší žákyně v kategorii FU14, starší žákyně v FU16 vezou do Ústí nad Labem čtvrté místo a pomyslnou "bramborovou placku".

VK Ústí nad Labem na turnaji. Foto: Jana Zlámalová | Foto: Deník/VLP Externista

Turnaj, který nabízí výjimečnou příležitost utkat se s vrstevníky v evropském měřítku každoročně roste, těší se větší a větší popularitě a nabízí vysokou mezinárodní úroveň.

Letos se jej účastnilo rekordních 116 týmů z devíti zemí a sportovní zážitky z pěti pražských palubovek si odváží více než 1000 volejbalistů a volejbalistek mládežnických kategorií. Za tři dny trvání bylo k vidění více než 300 zápasů.

Základní dívčí skupina se odehrála v hale Hamr na Braníku, kde se mladší tým postupně utkal s německým Volleys United, domácím Volejbalem Braník a rakouským UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn. FU14 vyhrály s přehledem skupinu a do druhého dne a playoff vykročily nadšeně bez porážky z prvního místa (výhry 2:0, 2:1 a 2:0).

Ve čtvrtfinále se děvčata utkala s VK Polanka n/O a po kontrolovaném výkonu a výhře 2:0 postoupila do semifinále a do boje o medaile.

Zde ústecká děvčata narazila na druhého německého soupeře SV 03 Eisfeld a odehrála nejlepší a „nejvolejbalovější“ zápas. Vítězství 2:0 je poslalo do pátečního finále. "V něm pak holky svázané prostředím velké UNYP Arény společně s finálovou nervozitou nakonec prohrály, ale odvážejí si z Prahy krásné a nezapomenutelné zážitky a ohromný úspěch v podobě stříbrných medailí a poháru za druhé místo v kategorii FU14," uvedla Petra Hvězdová.

Výsledek FU16 po loňském stříbře má sice lehce hořkou příchuť, ale v konkurenci 26 týmů se jedná o další skvělý ústecký výsledek.

"Holky se ve velké konkurenci rozhodně neztratily. Do turnaje vstoupily úspěšně a v základní skupině postupně jednoznačně 2:0 porazily slovenský VKS Žilinu, českou Španielku a německý Volley Juniors Thüringen. V semifinále přehrály ve velké bitvě německý TSV Eiselfing také 2:0. Až prohra s pražským Orionem 0:2, který ve čtvrtfinále vyřadil slovinskou Ljublaň, nás poslala do konečného boje o 3. místo. Zde jsme uhrály výhru v prvním setu, nakonec ale podlehly v tiebreaku proti polskému SN Gedania Gdaňsk 1:2. Přesto čtvrté místo s pokorou bereme. Už nyní se těšíme na PVG 2024 a konfrontaci na hřišti, ale i mezinárodní společenské setkání pro mladé sportovce, uvedla za tým Volejbal Ústí nad Labem Hvězdová.