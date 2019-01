Ústín. L. - Basketbalisté Svitav deklasovali Ústí nad Labem 103:56 a připravili tak Severočechům nejtěžší domácí porážku v letošní sezoně NBL.

Kolaps ve třetí čtvrtině vedl k těžkému debaklu. Ústečtí basketbalisté projeli třetí hrací období 2:33 a ze zápasu se Svitavami si odnesli debakl o 47 bodů. Tuři tak oplatili Slunetě porážku a vrátili se na druhé místo.



„Dnes to bylo tak, že když se nám střelba nedařila, přestali jsme i bránit. V poločase jsme si k tomu něco řekli, chtěli jsme změnit obranu, bohužel se nám to vůbec nepodařilo a od začátku druhého poločasu to bylo vraždění neviňátek. Těžko se k tomu hledají další slova, prostě jsme prohráli zápas a musíme jít dál…,“ burcoval trenér Pand Antonín Pištěcký. Jeho hráči dali jen jednu trojku z 23 pokusů (Svitavy 32/14).



„Po porážce s Nymburkem, kdy se nám příliš střelecky nedařilo, jsme ukázali výbornou mentalitu. Za výhru v Ústí jsme rádi. Samozřejmě mi bylo až líto domácího trenéra, který tu celý rok odvádí výbornou práci. Porážka doma skoro o 50 bodů je samozřejmě hořká, ale myslím, že Sluneta se z toho oklepe, má na to dost zkušený mančaft. Nás nyní čeká pohárové utkání v Děčíně, takže musíme zůstat nohama na zemi, protože v Děčíně to bude asi jiná písnička,“ řekl trenér Svitav Lubomír Růžička.



SLUNETA Ústí nad Labem - DEKSTONE Tuři Svitavy 56:103 (18:25 37:46 39:79)

Body domácí: Houška 13, Pecka 9, Wallace 8, Šteffel 6, Zollo a Šmíd po 4, David a Maděra po 3, Wisseh, Svejcar a Šotnar všichni po 2

Body hosté: Aiken 23, Slezák 17, Teplý a Puršl po 13, Svoboda 9, Marko 6, Kotásek a Kováš po 5, Welsch 3, Novák 2.

Trojky: 23/1 – 32/14. Trestné hody: 17/11 – 14/7. Doskoky: 41 - 46. Osobní chyby: 15 - 20. Diváci: 1 010.