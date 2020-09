Ústecké Sportcentrum Sluneta sledovalo vyrovnanou bitvu, v níž se oba týmy střídaly ve vedení. Východočechům se povedlo už v první půli odskočit na devítibodový rozdíl, Ústí ho ale do poločasu téměř smazalo. Ani domácí si nedokázali vypracovat výraznější odstup, jejich maximem byl stav 73:65, o nějž se přičinil především nezastavitelný rozehrávač Derek Hanes, jenž nasázel 27 bodů a skvěle tak zastoupil chybějícího Michala Šotnara.

Slunetě, která, při absenci Davida, Šotnara a Bára, plus Haiblíka, jenž do hry nezasáhl, točila jen osm hráčů, však, stejně jako na USK, jako by v závěru opět došel dech. Do té doby skvělý Hanes proměnil pouze jednu ze čtyř šestek a rázem to bylo pouze o bod. Naštěstí hradecký Sedmák minul střely v posledních dvou útocích svého týmu a Sluneta tak doslova ubránila těsné vítězství.

"Chyběli nám dva hráči ze základní rotace, takže jsme rádi, že se nám i tak povedlo vyhrát," oddechl si domácí pivot Jan Karlovský, který k výhře přispěl sedmi body a dvěma doskoky. "Moc nám to nešlo v obraně, věděli jsme, že Stamenkovič je mozek týmu a bude to rozdávat, ale moc se nám nedařilo to bránit. Pak naštěstí začal úřadovat Derek Hanes a nebylo o čem mluvit," pochválil svého spoluhráče, jenž byl hlavním strůjcem ústeckého úspěchu.

"V první polovině jsme udělali strašně moc základních školáckých chyb na obranné polovině. Hradec Králové nehrál nic jiného, než na co jsme se připravovali a věděli o tom. Nedařila se nám agresivita ve cloně na míč a Stamenkovič to trestal. V útoku jsme špatně řešili pohyb míče, hráli jsme jeden proti pěti a můžeme být rádi, že jsme do šaten odcházeli jen s tříbodovým mankem," nebyl spokojen trenér Ústí Antonín Pištěcký, jenž měl při několika oddechových časech na lavičce opravdu důrazné připomínky k výkonu svých oveček. "Ve druhé půli jsme se v útoku trochu zlepšili, našli jsme klíč k jejich obraně, z čehož profitoval Derek Hanes. Ke konci to ale byl opět boj a přiznám se, že při poslední střele Sedmáka jsem měl deja vu ze zápasu s Opavou. Vyhrál šťastnější tým ale jsem za to rád," dodal.

S tím souhlasil i hostující kouč Lubomír Peterka. "Gratuluji domácím k těsné výhře. Já jsem zklamaný, protože z toho průběhu to vypadalo, že bychom si mohli odvézt výhru, bohužel jsme na konci udělali nějaká špatná rozhodnutí. Byly tam i chyby, ale podle mě rozhodlo jen štěstí."

"Myslím, že to byl krásný zápas, atraktivní pro diváky a dobrý pro basketbal jako takový. Hrálo se vyrovnané utkání, které nakonec se štěstím vyhráli domácí," zhodnotil také nejlepší střelec Hradce Filip Halada, jenž nasázel 21 bodů. "My jsme hráli agresivní basketbal, do druhé půle jsme ale nevstoupili tak, jak jsme chtěli. Přesto jsme dokázali náskok Ústí stáhnout, rozhodovala koncovka, v níž podle mě vyhrál šťastnější tým."

SPORNÉ MOMENTY

Oba trenéry hned v několika chvílích rozlítily sporné momenty, které sudí odmítli prozkoumat na videu, což je novinka v letošní sezóně. Hostům sebrali míč při sporném rozhodnutí o porušení pravidla přes půl, diskutabilní byl i pátý faul Barace. Domácím zase možná ublížili při pátém faulu Ladislava Pecky, který výrazně přihrál Lošonský, sporná byla také nesportovní chyba Hanese, díky níž dostali svěřenci Lubomíra Peterky příležitost nejen dvou trestných hodů, ale ještě rozehrávky z autu minutu před koncem.

"Věc, která mě po zápase nenechala v klidu, je používání videa. Federace před sezónou instalovala systém, který nebyl zrovna levný, takže by se měl využívat. Neříkám, že se máme desetkrát za zápas seknout i videa, ale pokud přijde za vyrovnaného stavu minutu před koncem diskutabilní nesportovní chyba, měli by se na to rozhodčí kouknout," vyjádřil se Antonín Pištěcký. "Možná to nesportovní faul byl, ale proto se na to mělo kouknout a nemuseli bychom to tu teď řešit. Rozseklo by se to za půl minuty u stolu. My si jako trenéři nemůžeme vzít challenge, myslím, že toto měli sudí řešit jinak," uzavřel.

Ústí díky výhře poskočilo v hodně zkreslené tabulce na čtvrtou příčku s bilancí tří výher a dvou porážek. Další zápas odehraje za týden opět doma proti trápícím se Svitavám.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, 5. kolo:

Sluneta Ústí n. L. - Královští Sokoli 76:75 (18:23, 37:40, 55:59)

Ústí: Hanes 27, Autrey 14, Svejcar 12, Rakočevič a Karlovský 7, Pecka 6, Fait 3, Maděra 0, Haiblík

Nejvíce bodů Hradec: Halada 21, Lošonský 19, Koloničný 10, Sedmák a Stamenkovič 9

Trojky: 17/4 - 18/5. TH: 20/14 - 8/4. Doskoky: 34 - 34. Diváci: 510.