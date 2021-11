Jeho svěřencům nestačilo v extralize na domácí půdě ani vedení 4:2, tři minuty před koncem zachraňoval alespoň bod Tomáš. V nájezdech pak selhali Sedláček i Haas a Hostivař si tak po dvou úspěšných pokusech odvezla bonusový bod navíc.

„I ten bod může být v konečném účtování nakonec důležitý,“ nechtěl být vzhledem k nesmírně vyrovnané tabulce jen kritický Fedák. „Ale je to škoda. Někdy holt zápas sedne, jindy zase ne. Škoda, že proti silným favoritům jsme zahráli skvěle, zatímco tentokrát to bylo naopak. Jedna chyba stíhala druhou a v součtu to přineslo výsledek takový, jaký je,“ krčil rameny. „Soupeř hrál ale dobře, byl semknutý a hrál pěkný, útočný hokejbal. Vyhrál zaslouženě.“

Poslední podzimní kolo by měla Elba hrát o víkendu v Pardubicích. „Nařízení vlády splňujeme, my hrát můžeme. Bude záležet na domácích,“ řekl Fedák.

Hokejbal, extraliga:

Elba Ústí – Hostivař 5:6 sn (0:1, 4:1, 1:3, -0:0, 0:2sn)

Branky a nahrávky: 17. Smolík (Červinka), 23. Magasanik (Červinka, Smolík), 27. Haas (Stupka, Tomáš), 30. Stupka (Červinka), 42. Tomáš (Michajličenko, Zdvořáček) – 2. Štěpánik (Kučera), 26. Štěpánik (Čápek), 33. Čejka (TS), 39. Vaniš (Čejka), 40. Čejka (Hroch, Dušák), rozhodující nájezd Malina

Rozhodčí: Musil, Gráca. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 59. Střely na branku: 35:26.

Elba DDM Ústí nad Labem: Landt (Rechtorík) – Filip, Grus, Michajličenko, Polata, Procházka, Sedláček, Smolík, Belica, Červinka (C), Giesel, Haas, Magasanik, Škurla, Stupka, Tomáš, Varga, Zdvořáček, Zeman