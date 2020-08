Dalším nejlepším krajským výsledkem je trojskok Magdalény Slavíkové, jež dolétla na 11.27 metru. Magdaléna Řeháková totiž vyhrála s podporou větru. Tři poháry vítěze sprintů si odvezl mostecký dorostenec Štěpán Gregor, mládež ve výsledcích mítinku převažuje.

„Letos se závodilo málo, jarní část padla a nyní potřebujeme ověřovat formu před mistrovstvími jednotlivců i družstev dorostu, juniorstva a žactva, které budou v září,“ kvitoval pořádání letních závodů ústecký trenér Ladislav Lála.

Závodníky zlobilo počasí, několikrát protivítr a na závěr s odstartováním čtvrtky žen vypukla průtrž mračen. Přesto Anežka Černohorská a Mariana Kokšalová statečně doběhly v časech pod šedesát vteřin.

AUTOR: RUDOLF HOFFMANN

Ústecké sprinty III:

60 m: 1. Gregor (Most) 7.37, 2. Helebrant (AC Ústí) 7.54 – 1. Nováková (Počerady) 8.13, 2. Brabcová (AC Ústí) 8.25 sec.

100 m: 1. Gregor (Most) 11.63 – 1. Kokšalová 13.28, 2. Černohorská 13.34 – obě USK Ústí.

150 m: 1. Helebrant 17.92, 2. Štolfa 17.99 (oba AC Ústí) – 1. Brabcová (AC Ústí) 19.56.

200 m: 1. Gregor (Most) 23.55 -1. Bisová (USK Ústí) 25.13.

300 m: 1. Šmídl (Ostrov n/O) 39.07 – 1. Běloubková (AC Ústí) 41.47.

400 m: 1. Princ (USK Ústí) 53.63, 2. Mašek (AC Ústí) 54.58. – 1. Černohorská 59.52, 2. Kokšalová 59.77 – obě USK Ústí.

Trojskok: 1. Řeháková 11.44 w, 2. Slavíková 11.27 m.