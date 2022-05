Také do druhé půle vstoupili Ústečtí s velkou bojovností, a dokud jim stačily síly, drželi s favoritem krok. Svědčí o tom například poměr faulů v polovině třetí čtvrtiny (0:4) i výsledek po 25 minutách (52:58). Pak se ovšem probrali tradiční střelci hostů za tři body v čele s Palyzou, Nymburk rázem odskočil na šestnáctibodový rozdíl, a i když se domácí snažili, bylo rozhodnuto.

Domácí lodivod dal v závěru příležitost i mladíkům z lavičky, naopak hostující Aleksander Sekulič si ani za dvacetibodového vedení netroufl stáhnout některé z opor, což je třeba Sunetě přičíst ke cti. I proto ji, po závěrečném klaksonu vyprovázel ze hřiště takzvaný standing ovations, který domácí hráče, i přes porážku, jistě hřál u srdce.

„Dnes jsme prohráli se vztyčenou hlavou. Škoda, že nám utekl začátek a pak jsme dotahovali, v prvním poločase mohli diváci vidět atraktivní basketbal, kdy jsme byli možná i lepším týmem," mohl být pyšný Šotnar. „Bohužel jsme pak udělali několik chyb, dva klíčové okamžiky byly, kdy Jakub Tůma vypíchl našim rozehrávačům míč," zmínil dvě zbytečné ztráty při aktivním pressinku Nymburka. „Ale opakuji, že jsme dnes vyhráli se vztyčenou hlavou a zítra se musíme pokusit podat podobně bojovný výkon."

„Byla radost hrát v takovéto atmosféře," smekl před parádním kotlem, který vytvořily tábory obou fanoušků, trenér hostů Sekulič. „V první půli nás soupeř donutil k několika chybám, ale to jsme o poločase napravili a vyhráli.“

Fakt, že žlutomodrým pomohla i fantastická kulisa, potvrdil jeden z nymburských rozehrávačů Jakub Tůma. „Věděli jsme, že Ústí bude v domácím prostředí silný soupeř, což se také v první půli potvrdilo. My jsme nehráli úplně to, co jsme chtěli a vždy, když jsme si vytvořili nějaký náskok, tak jsme udělali nějaké chyby a oni to potrestali. Do třetí čtvrtiny jsme nastoupili s větším nasazením, vytvořili si náskok a Ústí možná došly síly a my si to už nenechali utéct."

„Na dnešní výkon můžeme nahlížet pozitivně, protože jsme s Nymburkem vydrželi hrát téměř tři čtvrtiny," neklopil zbytečně hlavu ani Jan Haiblík, křídlo Slunety. „Pak se ale ukázala síla Nymburka, a i když jsme prohráli o 25 bodů, tak můžeme mít hlavu nahoře.“

Série pokračuje už zítra, start je znovu v 18 hodin ve Sportcentru Sluneta, domácí tým bude odvracet mečbol aspiranta na titul. I pokud by se mu to ale nepovedlo, čeká ho ještě série o bronz.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, semifinále, 3. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - ERA Basketball Nymburk 75:100 (22:26, 45:49, 60:76)

Ústí: Joseph 16, Fait 15, Svejcar 12, Spencer a Autrey 11, Pecka a Johnson 4, Karlovský 2, Haiblík, Wiesner a Gabriel 0

Nymburk: Hruban 20, Harding 14, Ross 13, Palyza 11, Kříž 9, Routt 8, Tůma 7, Váňa a Kovář 6, Benda a Gak 3, Rylich 0

Trojky: 21/5 - 27/9. TH: 21/18 - 24/19. Doskoky: 35 - 41. Osobní chyby: 24 - 24. Diváci: 1 010.

Stav série: 0:3.