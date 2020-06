Hokejbalový svaz ukončil plošně všechny soutěže, včetně těch nejnižších amatérských, řada celků se ale rozhodla dohrát sezónu alespoň formou turnajů. V Ústí se tak odehrál Pekařův pohár, víkendový turnaj, který měl určit neoficiálního šampiona I. OHBL, tedy nejnižší soutěže na Ústecku.

Přihlásilo se do něj pět týmů, které se utkaly každý s každým, šampionem se stal HBC Orlík, jenž nenašel přemožitele. Ve vyrovnaném středu tabulky skončili druzí Devils Děčín, třetí Pivní Veteráni Ústí, čtvrtý Foreads Ústí. Poslední příčku obsadili Sharks Neštěmice.

ELBA NEOFICIÁLNÍM MISTREM REPUBLIKY

Formou Alpa poháru se ve Světlé nad Sázavou dohrávaly také nejvyšší soutěže. Jelikož však byly přihlášky dobrovolné, neúčastnila se řada největších favoritů. Kert Park Praha přestavuje hřiště, Plzeň a Pardubice zvolily formu přípravných zápasů, které si mohly sami nalajnovat. Mezi největší favority tak patřila ústecká Elba, která nakonec turnaj ovládla a s nadsázkou se tak dá říct, že je letošním mistrem.

"Z extraligy jsme tam byli jen my, Dobřany a Most, v podstatě jsme platili za největšího favorita," nechtěl titul přeceňovat kouč ústeckého celku Jan Fedák. "Byla to pro nás ale kvalitní prověrka. Chyběly nám opory, třeba Lukáš Soukup nebo Michal Smolík, vzali jsme s sebou některé juniory či hráče, jež testujeme pro příští sezónu," ozřejmil.

Ústí sice ve skupině prohrálo s prvoligovým Brnem 0:1, po výhrách nad Svítkovem a Prachaticemi ale postoupilo do semifinále. V něm zdolalo 3:1 Hostivař.

Ve finále sice Elba prohrávala 0:1, skóre však srovnal Radomír Vaněk. Půl mi před koncem poslal Ústí do vedení junior Stupka, přesto stihly Dobřany srovnat. Boj o zlato tak musely rozseknout až nájezdy, po nichž slavili Ústečtí. "Myslím, že řada týmů to pojala jako my, že jela vyzkoušet nové hráče. Ti se ale chtěli ukázat, takže to určitě nebylo tak, že bychom si tam jeli jen zahrát pro žízeň," řekl dále Fedák.

Podobný turnaj čeká teď o víkendu ještě juniorku, která se zúčastnila zkrácené dlouhodobé soutěže, z níž si vybojovala postup do Final four. Čeká ji tedy semifinále a pak zápas o umístění.

Ve stejný termín bude na Stadionu mládeže v Ústí nad labem vrcholit také 2. liga - sever. I ta se hraje zkrácenou formou dlouhodobé části, dobrovolně se do ní přidaly také nejlepší celky I. OHBL - Dragons Ústí a COMA Team. Oběma se podařilo proklouznout do semifinále, která se hrají v sobotu. Dragons vyzvou Dandy Malé Březno (11.00), Comu čekají ústečtí Ještěři (14.00).

V neděli se hraje o medaile, duel o bronz je naplánován na 13.30, v 16.30 je na programu finále.

PŘÍPRAVA ZAČNE DŘÍV

Ruch mezi mantinely pak na nějaký čas utichne, příliš dlouhá přestávka ale hokejbalisty nečeká. "I díky tomu, že jsme měli přestávku kvůli koronaviru a hráči jsou vcelku odpočatí a nažhavení, začneme letos přípravu dřív. Druhým důvodem je fakt, že loni jsme sice stihli nabrat fyzičku, ale trochu jsme ošidili hřiště, tedy techniku, přesilovky a podobné věci," doplnil trenér Elby s tím, že letos začne dřina už 8. července. "V červenci budeme nabírat kondici, srpen pak budeme věnovat herním dovednostem," uzavřel.

VÝSLEDKOVĚ:

Alpa pohár (Světlá nad Sázavou)

Základní skupina:

Elba Ústí - Svítkov 1:0

Brno - Elba Ústí 1:0

Prachatice - Elba Ústí 0:3

1. Svítkov 4 b (5:1), 2. Elba Ústí 4 b (4:1), 3. Brno 4 b (3:3), 4. Prachatice 0 b (0:7)



Semifinále:

Hostivař - Elba Ústí 1:3

Branky: 7. Lhota - 10. Poláček, 11. Tomáš, 30. Vaněk



Finále:

Dobřany - Elba Ústí 2:3 sn

Branky: 6. Málek, 30. Kovářík - 19. Vaněk, 30. Stupka, rozhodující sn. Vaněk



Pekařův pohár (Ústí n. L.) - I. OHBL

1. Orlík Ústí n. L. 12 b, 2. Devils Děčín 6b (18:8), 3. Pivní Veteráni Ústí n. L. 6 b (13:5), 4. Foreads Ústí n. L. 6 b (14:14), 5. Sharks Neštěmice 0 b (6:40)



BUDE SE HRÁT:

Final Four 2. liga - sever:

Semifinále (27.6.)

11.00 Dragons Ústí - Dandy Malé Březno

14.00 Ještěři Ústí - COMA Team



O 3. místo: 28.6., 13.30



Finále 28.6., 16.30