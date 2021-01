Pro Severočechy to nebyl lehký den. Dopoledne oznámili ztrátu kapitána Spencera Svejcara, marodkou sužovaný tým navíc v první půli opět hořel na obranné polovině. Prim hrál opět rozehrávač USK Ondřej Sehnal, který místy předváděl v podstatě one man show a z ústeckých obránců dělal pouze statisty. Ústí inkasovalo za první dvě desetiminutovky téměř 60 bodů, což určilo ráz zápasu.

"Zápas rozhodl první poločas. Udělali jsme v něm 12 ztrát, oni měli spoustu útočných doskoků, díky čemuž měli další pokusy na střelu. Proto jsme ho prohráli o dvacet bodů, a ačkoliv jsme po přestávce bojovali a snažili se to dohnat, tak to nestačilo a prohráli jsme," bylo jasné jednomu z domácích mladíků Johanu Haiblíkovi, který jako jeden z mála předvedl bojovný výkon a zapsal 10 bodů. "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, ve druhé čtvrtině jsme ale soupeře výrazně přejeli. Ve třetí části jsme pokračovali v naší hře, v závěru už nám trochu docházely síly, jelikož jsme měli zdravotní problémy, ale naštěstí jsme náskok udrželi," přidal své postřehy také hostující Ondřej Švec.

Po změně stran sice začala Sluneta aktivně, jenže dvacetibodové manko se jí podařilo v nejsvětlejších chvílích smazat jen o polovinu. Po většinu času měli navrch Pražané, svěřenci Antonína Pištěckého předvedli kromě silné pětiminutovky v poslední části jen pár dalších zářných okamžiků, jako například blok rozehrávače Hanese na pivota Proletu.

Já bych to dnes rozdělil na dvě části. My jsme dovolili soupeři 18 útočných doskoků, což v praxi znamená, že měli o 16 střel víc než my. Zatímco my jsme na 54, oni jich měli 70, navíc jsme vyprodukovali 21 ztrát, to jsou čísla, se kterými se vyhrát nedá," mohl znovu jen shrnout negativní čísla domácí trenér Antonín Pištěcký. Další věc je, že nejsme schopní z pick and rollu si vytvořit otevřené střely tak jako soupeř, navíc v přechodové fázi nám chybí kvalitní spacing, abychom mohli balóny distribuovat do volných pozic. Zatímco my jsme stříleli téměř všechno přes zvednuté ruce, oni měli hodně střel otevřených a to procento střelby bylo v první půli excelentní. Do druhého poločasu jsme změnili obranu, díky čemuž jsme byli trochu konkurenceschopní, ale ten náskok z prvních dvou čtvrtin byl drtivý," dodal.

To hostující kouč Dino Repeša byl spokojený, v pozápasovém hodnocení dokonce oprášil základy češtiny. "Pro nás to dnes byl důležitý zápas, ale je to teprve první poločas. Ten druhý nás čeká za týden v domácí odvetě. Nesmíme polevit v koncentraci a nic podcenit. V dnešním zápase jsme měli skvělý první poločas, zejména v útoku, kde jsme nastříleli 58 bodů. Po změně stran už ta koncentrace nebyla tak dobrá, ale ve finále gratuluji svému týmu k výhře. Příští středu nás ale ještě čeká druhá část."

Odveta se hraje ve středu 27. ledna na Folimance a domácímu výběru bude stačit i porážka o 14 bodů.

Basketbal, Český pohár, osmifinále, 1. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem-USK Praha 76:91 (21:21 38:58 54:69)

Body domácí: Autrey 16, David 14, Haiblík 10, Stegbauer a Rakočevič po 8, Pecka a Hanes po 7, Karlovský a Maděra po 3

Body hosté: Sehnal 21, Proleta 16, Vyroubal a Kolář po 10, Mareš 9, Štěrba 7, Macháč 6, Švec 5, Bátovský 4, Dáňa 3

Trojky: 21/9 – 24/10

Trestné hody: 20/13 – 15/7

Doskoky: 27 - 42