Letošní hokejbalový ročník je definitivně u konce. Po titulu juniorů Elby ho uzavřelo poslední možné finále I. oblastní hokejbalové ligy. Tu nakonec poosmé opanoval Coma Team.

Ačkoliv jde o nejnižší regionální soutěž, nabízí řadu atraktivních jmen. Na straně Coma Teamu je to především hvězdný Jan Čaloun, na straně Dragons nestárnoucí Olivierus. Připočítejte hvězdnou hokejovou enklávu v čele s Budínským, Harkabusem, Trončinským, Navarrou či Gottfriedem na straně domácích, Kuchynku s Baránkem či Čermákem na straně hostů a máte parádní show, která prostě musí bavit.

STRHUJÍCÍ FINÁLE

Stejně tomu bylo i během celého finále, kam postoupily dva nejlepší celky základní části bez jediné porážky v play-off. V sérii o titul ale hned během prvního víkendu oba celky o svůj věneček přišly.

První mač ovládla Coma po velké bitvě až v prodloužení, druhou strhující jízdu však zvládli Dragons, kteří otočili z 1:4 až na 6:4. Doma pak v další nastavené bitvě získali mečbol, Coma ale urvala čtvrtý zápas o jediný gól a šlo se do posledního duelu, který musel rozhodnout. „Jak ukazují výsledky, celá série byla nesmírně vyrovnaná, bojovalo se o každý kousek hřiště a rozhodovaly maličkosti. Dragons jsou pro nás tradičním rivalem, vzájemně se dobře známe a naše zápasy mají vždy speciální náboj,“ hodnotil Martin Zdvořáček z Comy.

Jeho celek si od úvodních minut udržoval vedení, to ale smazaly trefy Kuchynky a Baranka v rozmezí 54 vteřin v polovině poslední části. Obrození Dragons pak měli i více ze hry, ovšem křídla jim zastřihl šest minut před koncem Amirov. „Co se týče nasazení a emotivnosti patří pro mě každoročně tyto zápasy mezi největší sportovní zážitky. Letošní série byla ale opravdu nejvyrovnanější ze všech. Jako tým jsme prohry špatně nesli, tím spíš, že jsme dvakrát ztratili dobře rozehraný duel. Ale za stavu 1:2 v sérii, jsme věděli, že tu vnitřní sílu otočit stav série máme,“ pokračoval Zdvořáček.

Jeho slova se nakonec potvrdila a Coma tak slaví už osmý titul v I. oblastní hokejbalové lize. "Rozhodující utkání jsme začali skvěle, odskočili jsme na rozdíl dvou branek, ale věděli jsme, že to nic neznamená, vedli jsme i v zápasech před tím. Jsem nesmírně rád že každý z týmu chtěl strhnout zápas na naší stranu a že se to nakonec opravdu povedlo, to odhodlání bylo na každém vidět a následná radost potvrdila, jak jsme celou sérii prožívali a jak si dalšího titulu vážíme," dodal k rozhodujícímu duelu.

Hokejbal, I. oblastní hokejbalová liga finále, 5. zápas:

Coma Team – Dragons Ústí 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 3. Budínský, 7. Čaloun (Zdvořáček M.), 18. Zahradník, 31. Zahradník (Zdvořáček M., Čaloun), 40. Amirov (Zdvořáček P.) – 18. Kuchynka (Zajan, Baránek), 25. Oliverius, 36. Kuchynka (Baránek, Faigl), 37. Baránek (Faigl)



HSÚ HBC Coma Team: Kešner (Kremlík) – Čaloun „C“, Amirov, Beránek, Budínský, Gottfried, Harkabus, Macek, Místecký, Navarra, Trončinský, Vrba Marco, Vrba Marek, Zahradník, Zdvořáček M., Zdvořáček P.



SC Dragons Ústí nad Labem: Šticha – Havlíček, Filipovský, Baránek, Zika, Faigl, Hucek, Oliverius, Vlach, Zajan, Kuchynka, Polata, Reisenauer, ČermákKonečný stav série: 3:2 (4:3p, 4:6, 4:5p, 4:3, 5:4)