Basketbalista Pavel Houška reprezentoval Slunetu ve 3. kole Kooperativa NBL Shootout. Šlo o jeho poslední soutěžní vystoupení v ústeckém dresu?

Pavel Houška (vlevo) odchází ze scény. Končí tím jeho soutěžní souboje za ústeckou Slunetu? | Foto: Deník / Karel Pech

Ústecká basketbalová ikona, opora letošní squadry trenéra Antonína Pištěckého. Prošel reprezentací, s níž si zahrál čtvrtfinále ME 2015, má čtyři mistrovské tituly s Nymburkem, stříbro a tři bronzy s Děčínem. Ačkoliv mu v lednu bylo už 36 let, prožil letos, alespoň podle čísel, životní sezónu. I proto se v ústecké Slunetě modlí, aby ještě jednou, naposledy, oddálil o rok odchod do důchodu. Aby do třetice všeho dobrého zkusil přenést ústecký celek přes čtvrtfinále do vytoužených bojů o medaile.