Čtvrtfinálová série mezi basketbalisty Ústí nad Labem a Pardubic je znovu srovnaná. Severočeši nezvládli druhé domácí vystoupení a po těsné porážce 73:77 se pojede do města perníku za stavu 2:2 na zápasy.

Sluneta Ústí - Pardubice, Kooperativa NBL, čtvrtfinále, 4. zápas. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Skvělý nástup předvedli tentokrát svěřenci Jana Šotnara, kteří od začátku válcovali svého soka a v polovině první čtvrtiny vedli 14:6. Pardubičtí sice dokázali snížit na rozdíl jediného bodu, druhá i třetí čtvrtina však patřily domácím, kteří si takřka neustále udrželi vcelku solidní náskok, jenž místy vyskočil až na 11 bodů, a ve vedení nakonec strávili více než 35 minut.

Bekse ale vyšel závěr. Sluneta v poslední čtvrtině v ofenzivě zcela odešla, dala jen 12 bodů, a Východočeši začali nepříjemně dotahovat. Infarktový závěr ale rozhodla opravdu až samotná koncovka. Padesát sekund před koncem za stavu 70:74 a po zisku míče v podání hostů by nejspíš na domácí nejspíš už nikdo nevsadil, navíc když byl faulován autor 16 pardubických bodů Tomáš Vyoral. Ten ovšem neproměnil ani jednu šestku a dal Ústí naději.

Ta ještě vzrostla, když 30 sekund před závěrečnou sirénou přidal domácí Hicks koš s faulem a následně proměnil i trestný hod. Svou špetku do dramatického závěru přihodil i Neal, jenž vzápětí rovněž nebyl stoprocentní z čáry trestného hodu a Ústí tak získalo za stavu 73:75 šanci na poslední útok. Do něj ovšem najel sebevědomý Hicks mezi trojici bránících soupeřů, ti mu míč vzali a Dickerson přidal dvoubodovou pojistku.

"V první řadě gratulace Pardubicím, které dnes chtěly o trochu víc, bojovaly až do konce. My jsme bohužel prohráli na doskoku, což se nám v této sérii ještě nestalo. Navíc jsme netrefili pár otevřených střel, někteří hráči zkrátka neměli svůj den, což je škoda, jelikož si myslím, že jsme měli dnes velkou šanci toto utkání vyhrát. Série ale nekončí, budeme bojovat dál," řekl po utkání trenér poražených Jan Šotnar.

"Znovu velice vyrovnané utkání. Víme, jak těžké je hrát v Ústí, ale od začátku jsme věřili ve výhru. Klíčová dnes byla koncovka, respektive poslední čtvrtina, kdy v útoku tak silný tým, jakým Sluneta je, dal jen 12 bodů. My jsme udělali nějaké změny v obraně a to nám bylo to, co nám duel vyhrálo. Pořád to ale není nic speciálního, je to jeden krok do semifinále, ale pořád potřebujeme další dva. Soustředíme se na páté utkání," dodal jeho protějšek Dino Repeša na lavičce Pardubic.

"Myslím, že jsme měli dobrý první poločas, bohužel ve druhém jsme nedali skoro žádné body, hlavně v poslední čtvrtině. Tam jsme jich dali jen 12, a s tím se vyhrát nedá," byl si vědom slabého závěru křídelník Ústí Johan Haiblík.

"Myslím, že dnes jsme 36 minut tahali za kratší provaz, ale stále jsme věřili, že to můžeme otočit. V poslední čtvrtině jsme bojovali a bránili tak, jak bychom to měli dělat pořád, a i díky několika střelám v závěru jsme dokázali zvítězit. Pro nás je to hrozně důležitá psychická vzpruha, jelikož jsme si dokázali, že můžeme vyhrát i v Ústí, navíc jsme Slunetu udrželi na 73 bodech, což je náš celosezónní průměr. Čeká nás páté utkání, klíčový duel celé série, musíme do něj vstoupit tak, jako jsme dnešní střetnutí končili," doplnil ohlasy z hostujícího tábora Vyoral.

Série bude pokračovat v Pardubicích v sobotu, jisté je, že se ještě vrátí i do Ústí nad Labem, kde se bude hrát v úterý.

Basketbal, Kooperativa NBL, čtvrtfinále, 4. zápas:

SLUNETA Ústí nad Labem - BK KVS Pardubice 73:77 (23:22, 43:36, 61:54)

Ústí: Svejcar 19, Pecka, Johnson a Martin všichni po 13, Hicks 11, Haiblík 4

Pardubice: Dickerson a Vyoral po 16, Neal 12, Švrdlík 10, Pekárek 9, Čolak 7, Rikić 4, Štěrba 3

Trojky: 26/7 – 15/5. Trestné hody: 32/22 – 21/12 . Doskoky: 32 - 53. Osobní chyby: 21 - 25. Diváci: 1056.

Stav série: 2:2.