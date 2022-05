"Samozřejmě jsme to měli na dosah, ale Brno bylo lepší, o malinko, ale bylo. Rozhodlo, že jsme hráli s nižší sestavou a soupeř nás přeskákal na útočném doskoku v nejdůležitějších chvílích,“ pokračoval v hodnocení Ladislav Pecka. „U mě převládá zklamání, možná ještě malinko doznívá i pocit ze soboty, kdy jsme to doma mohli dotáhnout," opáčil kouč Severočechů Jan Šotnar. "Věřím ale tomu, že až si za čas srovnáme, co se nám letos povedlo, budeme spokojení, teď je ale těžké to hodnotit pozitivně,“ dodal.

Ústí nad Labem nestačil ani další skvělý výkon Lamba Autreyho, který zaznamenal 15 bodů, 6 asistencí a 3 získané míče. Stejný počet bodů přidal i Delano Spencer, 13 bodů a 6 doskoků dodal Pecka. Sluneta ovšem znovu doplatila na mizerný vstup do utkání, kdy prohrávala až o deset bodů. Ačkoliv dokázala ztrátu postupně umazat a ve třetí periodě si dokonce sama vypracovala šestibodový polštář, také Moravanům se ale povedlo vrátit do utkání. „Vzhledem k předchozím zápasům jsem si říkal, že je dobře, že nevedeme o dvacet,“ narážel domácí rozehrávač Roman Marko na první dva duely série, ve kterých Basket prohospodařil velký náskok a zápasy dospěly do prodloužení.

Šest statečných ve žlutomodrých dresech, které doplnili se zhruba osmiminutovými porcemi Johan Haiblík a Dalibor Fait, sice dál srdnatě bojovalo, ovšem v poslední čtvrtině si Brno udržovalo po celou dobu mírný náskok. Ačkoliv se nakonec nedokázalo výrazněji utrhnout, hnáno bouřlivou kulisou udrželo vítězství, které mu zajistilo bronzovou radost. Sluneta tak končí sezónu na čtvrté příčce, což je však i tak historicky nejlepší umístění v dějinách klubu.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, série o 3. místo, 3. zápas:

Basket Brno - SLUNETA Ústí nad Labem 71:67 (20:12, 35:33, 53:51)

Brno: Marko 16, Mishula 11, Mickelson 10, Djuričič 8, Krakovič 7, Bálint a Puršl 6, Körner 4, Nečas 3, Křivánek 0.

Ústí: Spencer a Autrey 15, Pecka 13, Joseph 9, Svejcar 7, Johnson 6, Fait 2, Haiblík 0.

Trojky: 30/7 - 17/6. TH: 15/12 - 21/13. Doskoky: 47 - 37. Diváci: 1 531.

Konečný stav série: 2:1.